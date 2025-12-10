Yahudi köpek sürüsünden Mescid-i Aksa’ya baskın

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal polisinin himayesinde Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, toplam 182 kişiden oluşan fanatik grubun Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi. İşgalci grubun, Aksa'nın avlusunda, Kubbetü's-Sahra'nın karşısında yer alan alanda Talmudik ayinler gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail yönetiminin kontrolündeki Turist Kapısı'ndan 778 turistin de Mescid-i Aksa'yı ziyaret ettiği bilgisine yer verildi.

İhlaller artarak devam ediyor

Filistin resmi verilerine göre, geçtiğimiz kasım ayı boyunca Mescid-i Aksa, 4 bin 266 İsrailli sivilin baskınına maruz kalırken, aynı süre zarfında yaklaşık 15 bin yabancı turist de kutsal mekanı ziyaret etti.

İşgal yönetimi, 2003 yılından bu yana tek taraflı olarak İsrailli sivillerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor. Özellikle siyonist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 2022 yılında göreve gelmesiyle birlikte, Aksa'ya yönelik bu tür provokatif eylemlerde ve baskınlarda belirgin bir artış yaşanması dikkat çekiyor.