  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
İSLAM 10 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (10.12.2025)

VAHYİN DİLİNDEN



(٢٥) رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فٖي نُفُوسِكُمْؕ اِنْ تَكُونُوا صَالِحٖينَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّابٖينَ غَفُوراً

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(25) Kalplerinizdekini en iyi bilen Rabbinizdir. Eğer iyi olursanız bilesiniz ki Allah kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır.

(İsrâ Suresi, 17/25)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Kuşkusuz ibadet ve ana babaya saygı her şeyden önce bir kalp ve gö­nül işidir. İbadet ve itaat, insanın içindeki inanç, istek, sevgi ve bağlılıktan kaynaklanırsa bir değer taşır. Âyette “Rabbiniz kalplerinizdekini en iyi bilendir” ifadesiyle bu hususa işaret edilmiştir.

Öyleyse insan öncelikle ruhen “sâlih” olmalı, yani ruhunda güzel duygular, niyetler geliştirmeli, iç dünyasını düzeltmelidir. O zaman Allah bu şekilde iç dünyasındaki yanlışları silip atanlara af ve mağfiretiyle muamele edecektir (Şevkânî, III, 249).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 478

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)  



GÜNÜN SÖZÜ:




GÜNÜN FOTOĞRAFI:

