İspanya’da sağlık krizi: Doktorlar sokağa indi, sağlık sistemi alarm veriyor

Hükümet, 3 Aralık’ta artan salgına karşı evden çalışma, maske kullanımı, aşı kampanyaları ve hastanelerde havalandırma tedbirlerini içeren yeni bir ulusal protokol açıklamıştı. Buna rağmen doktorlar, özellikle nöbet düzenlemeleri, personel yetersizliği ve düşük fazla mesai ücretleri nedeniyle tüzüğün kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

Bu yıl üçüncü kez greve giden doktorlar, Madrid ve Barselona başta olmak üzere birçok şehirde gösteriler düzenledi. Madrid’de meclis binası önünde toplanan sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı’na yürüyerek “Doktorlar yorgun, hastalar kötü muamele görüyor”, “Onurlu mesleki yaşam”, “Tıbba uygun bir tüzük istiyoruz” yazılı pankartlar taşıdı.

Sendikalar, talepler karşılanmazsa ocak ayında da grev kararı alınacağını duyurdu.

SAĞLIK SİSTEMİ BASKI ALTINDA

İspanyol basını, grip vakalarındaki artışın sağlık sistemini alt üst ettiğini yazıyor. Bazı hastanelerde koridorlara yataklar yerleştirildiği, acil başvurularında doktor görebilme süresinin 14 saate kadar çıktığı, odalarda yatak bulunabilmesi için hastaların üç güne varan bekleme süreleriyle karşılaştığı belirtiliyor.

Carlos III Sağlık Enstitüsü’ne göre bu yılki grip vakaları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla üç kat arttı. Özellikle 1-4 yaş aralığındaki çocukları etkileyen vakalardaki artışın, ‘Subklade K’ olarak adlandırılan yeni bir grip varyantının erken ve hızlı yayılımından kaynaklandığı bildiriliyor.

Madrid’de her 100 bin kişiden 112’sinde grip tespit edilmiş durumda. Özerk yönetimler, ücretsiz aşı kampanyaları başlatarak halkı aşı olmaya çağırıyor.

GREV ÜLKE GENELİNDE HİZMETLERİ AKSATIYOR

Ulusal greve ülkenin tamamındaki sağlık çalışanları katılıyor. Andalüsya, Madrid, Katalonya, Galiçya ve Navarra gibi bölgelerde hem hastanelerde hem birinci basamak sağlık merkezlerinde ciddi aksaklıklar bekleniyor.

Bugün başlayan grev kapsamında:

• Birçok sağlık merkezinde randevulu muayeneler iptal edildi veya ertelendi.

• Aile hekimlerine erişim kısıtlandı.

• Sadece acil servisler, onkoloji, diyaliz, yoğun bakım, radyoterapi gibi hayati birimleri kapsayan minimum hizmetler sağlanıyor.

• Acil ambulans, yoğun bakım ambulansları, hava ambulansı ve acil koordinasyon merkezleri tam kapasite çalışacak.

• Kan ve doku bankaları ise yüzde 50 kapasiteyle hizmet verecek.

Madrid’de birinci basamak merkezlerinde her vardiyada en az iki pratisyen hekim ve bir pediatrist bulundurulması zorunlu kılındı. Katalonya’da ise doktorlar 2026 Ocak ayında ikinci bir grev için şimdiden tarih açıkladı.

BALEAR ADALARI DA GREVE KATILIYOR

Balearlar’da doktorlar, ulusal greve tam destek veriyor. Her sabah 08.30’da hastaneler önünde gösteriler düzenleniyor. Perşembe günü Palma’daki hükümet binası önünde büyük çaplı bir protesto yapılacak. Bölgesel sağlık otoritesi, acil ve kritik servislerde yüzde 100 hizmet verileceğini, diğer bölümlerde ise resmi tatil seviyesinde minimum hizmet uygulanacağını açıkladı.

Doktorlar, çalışma koşullarını düzenleyen tüzüğün kendilerine özgü mesleki nitelikleri yansıtmadığını, nöbet ücretlerinin adil olmadığını, mesleki bağımsızlık ve atama özgürlüğünün korunması gerektiğini savunuyor.

Grevin ülke genelinde randevularda gecikmelere, uzun bekleme sürelerine ve bazı hizmetlerin aksamasına yol açması bekleniyor. Sağlık otoriteleri halka, randevularını kontrol etmeleri ve acil olmayan durumlarda sağlık merkezlerine gitmekten kaçınmaları çağrısında bulundu.