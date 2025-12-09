Hizbullah, Suriye devrimini kutlayanlara saldırdı! Esed'in düşüşünü sindiremediler
Lübnan'da Esed rejiminin çöküşünü kutlayan Suriyeliler ve Lübnan'daki Sünni halk, Mezhepçi Hizbullah milislerinin organize saldırılarına maruz kaldı.
Suriye'de Beşar Esad rejiminin yıkılışının ardından bölgedeki mezhepsel ve siyasi gerilim alarm verici boyutlara ulaştı. Lübnan'daki Şii milis gücü Hizbullah, Esed rejiminin çöküşünden duyulan sevinci bastırmak amacıyla Lübnan'da şiddet eylemlerine girişti.
Edinilen bilgilere göre, Lübnan'daki Sünni nüfusun yoğun olduğu bölgelerde ve Suriye devrimini kutlamak için toplanan gruplara Hizbullah milisleri tarafından saldırılar düzenlendi. Bu saldırılar, yeni dönemde Lübnan'da mezhepsel çatışma riskini yeniden gündeme getirdi.
