UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları başlıyor! 18 maç oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları yarın yapılacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, deplasmanda Norveç ekibi Brann'a konuk olacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 18 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, deplasmanda Norveç ekibi Brann'a konuk olacak. Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Real Betis (İspanya)

20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Rangers (İskoçya)

20.45 Young Boys (İsviçre)-Lille (Fransa)

20.45 Midtjylland (Danimarka)-Genk (Belçika)

20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-PAOK (Yunanistan)

20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

20.45 Nice (Fransa)-Braga (Portekiz)

20.45 Stuttgart (Almanya)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.45 Utrecht (Hollanda)-Nottingham Forest (İngiltere)

23.00 Porto (Portekiz)-Malmö (İsveç)

23.00 Lyon (Fransa)-Go Ahead Eagles (Hollanda)

23.00 Celtic (İskoçya)-Roma (İtalya)

23.00 Basel (İsviçre)-Aston Villa (İngiltere)

23.00 Freiburg (Almanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 FCSB (Romanya)-Feyenoord (Hollanda)

23.00 Celta Vigo (İspanya)-Bologna (İtalya)

23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya)

23.00 Brann (Norveç)-Fenerbahçe

