  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Efe Öztürk, pitbull saldırısından taburcu oldu: Fakat yüzündeki yaralar kalıcı olacak

‘Hiçbir şeye devam veremiyor’ Muhalif Erdem Atay şovmen Ekrem'i yerden yere vurdu

İZBETON kooperatif davası sanıkları hakim karşısında! "Bu CHP projesidir, binlerce aile mağdur oldu"

"OdaTV buysa deist Atatürkçülerde hayır yoktur"

Doğu Perinçek’ten çağrı! Af kanunu için “meclis bu çıkmazı aşmalı” mesajı

İran’dan kritik nükleer mesaj! UAEA ile kapıların tamamen kapanmadığı vurgulandı!

İdamı getirin analar ağlamasın! Antalya'da Türkiye'yi ayağa kaldıran olay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart mutabakatını işaret etti: Şer odakların hesabını bozacak

Son dakika: Rusya'da dev askeri kargo uçağı düştü!

Meclis’te 15 Temmuz gerginliği alevlendi! Efkan Ala provokasyona anında tokadı bastı!
Gündem Bakan Tunç böğüren CHP’li vekilleri rezil etti: Bağırıp çağırmayın! Büyüğünüzü dinleyip arının!
Gündem

Bakan Tunç böğüren CHP’li vekilleri rezil etti: Bağırıp çağırmayın! Büyüğünüzü dinleyip arının!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Bakan Tunç böğüren CHP’li vekilleri rezil etti: Bağırıp çağırmayın! Büyüğünüzü dinleyip arının!

TBMM Genel Kurulundaki Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bağırıp böğüren CHP’li vekilleri rezil etti. Tunç, İmamoğlu suç örgütü iddianamesine müdahale edip durdurmalarını isteyen CHP’lilere “Hiçbir makam yargı makamlarına emir, talimat veremez. İddianame boş demeyin. Size o tavsiyeleri veren büyüğünüzü dinleyin. 2 yıl önce Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğiniz eski Genel Başkanınız diyor ‘Arının. CHP seçmenini üzmeyin ‘ diye" dedi.

Bakan Tunç, TBMM Genel Kurulundaki Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. İBB soruşturmasına yönelik ilişkin yargı süreçleriyle ilgili eleştirilere cevap veren Tunç, "Bu soruşturmadan yönelik eleştirileriniz var. Bunu gürültü çıkararak, bağırarak yapmaya çalışıyorsunuz. 4 bin sayfalık iddianame ortada. Burada biz peşinen kim suçludur bizim buradan söylememiz mümkün değildir. Buna karar verecek olan mahkemelerdir. Cumhuriyet savcıları delilleri araştırmak görevleridir. Yargı bağımsızlığı içerisinde bu işlemler gerçekleşir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasına müdahale edip durdurun diyemezsiniz. Anayasa 138 maddesi açıktır. Hiçbir makam yargı makamlarına emir, talimat veremez. İddianame boş demeyin. Size o tavsiyeleri veren büyüğünüz var. Size o tavsiyeleri iki yıl önce Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğiniz eski Genel Başkanınız diyor ‘Arının. CHP seçmenini üzmeyin ‘diyor" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23