Gündem

Son dakika! Güllü'nün kızı gözaltına alındı! Yurt dışına kaçıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı. İki ismin yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandığı iddia edildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkıcı Güllü'nün ölümüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu sonucu gözaltına alındı. 

Ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülker Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle İstanbul Büyükçekmece’de gözaltına alındığı ve iki ismin, valizleriyle birlikte yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken polis ekipleri tarafından takibe alındığı iddia edildi.

İlk işlemleri İstanbul’da yapılan şüphelilerin, soruşturmanın yürütüldüğü Yalova’ya sevk edilmeleri bekleniyor.

 

