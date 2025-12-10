Güller yeniden açtı! Aralık ayında yalancı bahar

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde kış aylarına girilmesine rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, bölgede alışılmadık bir manzaraya yol açtı.İlçede bazı bahçelerde güllerin yeniden çiçek açtığı görüldü. Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıkların etkisiyle bitkilerin döngüsünün değiştiğini belirten ilçe sakinleri, daha önce Aralık ayında böyle bir manzarayla karşılaşmadıklarını ifade etti.

“Her şey Rabbimin hikmeti”

Şefaatli’de esnaf olan Hacı Kayahan, işletmesinin bahçesindeki durumu şu sözlerle dile getirdi: "Hiç beklemediğimiz bir şekilde, biz budamalarımızı yaptık. Normalde bu mevsimde kar görürken güllerimizin, çiçeklerimizin çiçeklerinin açtığına şahit olduk. Her şey Rabbimin hikmeti. O ne verir, en güzelini verir diyelim."