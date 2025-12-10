  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sözcü’den kovulan Uğur Dündar fena gaza geldi: Çok özel işler yapacağım!

ADD’den skandal suç duyurusu: Yine rakı masasında kendilerine görev buldular

Güllü'nün kızı gözaltına alındı! Yurt dışına kaçıyordu

Sitede saldırgan kedi kabusu! Milleti canından bezdirdiler! Çocuk genç yaşlı herkese saldırıyorlar

Trump: Ukrayna’da seçim zamanı geldi! Maduro’nun günleri sayılı! Erdoğan benim dostum!

Uyuşturucu soruşturması genişliyor! Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı

Galatasaray cevap versin! Milyarlarca dolarlık hırsızlık yapmış Cem Uzan’ı kim davet etti?

Suriye'nin başkenti Şam’da patlama sesleri

Kafirler İslam’ın ismini bile duyunca deliriyor! Florida Valisi de İslam Konseyi’ni terör örgütü ilan etti

Yeni yılın gözdesi enerji sektörü: Türkiye'ye talep patladı, tarihi yarış var! Devlerin Türkiye hamlesi
Yaşam Güller yeniden açtı! Aralık ayında yalancı bahar
Yaşam

Güller yeniden açtı! Aralık ayında yalancı bahar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Güller yeniden açtı! Aralık ayında yalancı bahar

Yozgat Şefaatli’de mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve kurak geçen yaz sonrası yağışların başlamaması, aralık ayında bile güllerin çiçek açmasına neden oldu.

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde kış aylarına girilmesine rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, bölgede alışılmadık bir manzaraya yol açtı.İlçede bazı bahçelerde güllerin yeniden çiçek açtığı görüldü. Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıkların etkisiyle bitkilerin döngüsünün değiştiğini belirten ilçe sakinleri, daha önce Aralık ayında böyle bir manzarayla karşılaşmadıklarını ifade etti.

 

“Her şey Rabbimin hikmeti”

Şefaatli’de esnaf olan Hacı Kayahan, işletmesinin bahçesindeki durumu şu sözlerle dile getirdi: "Hiç beklemediğimiz bir şekilde, biz budamalarımızı yaptık. Normalde bu mevsimde kar görürken güllerimizin, çiçeklerimizin çiçeklerinin açtığına şahit olduk. Her şey Rabbimin hikmeti. O ne verir, en güzelini verir diyelim."

Yozgat’a mevsimin ilk karı düştü
Yozgat’a mevsimin ilk karı düştü

Yerel

Yozgat’a mevsimin ilk karı düştü

Bölgede altın fışkırıyor! Sivas’ın ardından bu kez Yozgat: 30 ton bulundu
Bölgede altın fışkırıyor! Sivas’ın ardından bu kez Yozgat: 30 ton bulundu

Ekonomi

Bölgede altın fışkırıyor! Sivas’ın ardından bu kez Yozgat: 30 ton bulundu

Yozgat’ın zirvesindeki gizem! Köylülerin anlattığı rivayet şaşırttı
Yozgat’ın zirvesindeki gizem! Köylülerin anlattığı rivayet şaşırttı

Yaşam

Yozgat’ın zirvesindeki gizem! Köylülerin anlattığı rivayet şaşırttı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23