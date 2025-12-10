IHA Giriş Tarihi: Sizde de ‘Hayalet Titreşim Sendromu’ olabilir: Akıllı telefonlarda yeni tehlike
Sürekli bildirim bekleme hâlinin tetiklediği “hayalet titreşim sendromu”, telefon titreşmediği veya çalmadığı hâlde bildirim varmış gibi algılamaya yol açan yeni bir dijital çağ davranışı olarak giderek yaygınlaşıyor. Uzman Psikolog Dilruba Işın, teknoloji kullanımının artmasıyla birlikte "Hayalet Titreşim Sendromu" adı verilen yeni bir davranışsal durumun yaygınlaşmaya başladığını belirtti. Günlük yaşamda teknolojiyle kurulan yoğun temasın artması, son dönemlerde yeni davranışsal durumların ortaya çıkmasına neden oluyor. Özellikle akıllı telefonların hayatın merkezine yerleşmesiyle birlikte "Hayalet Titreşim Sendromu" olarak adlandırılan durum sıkça yaşanmaya başladı.