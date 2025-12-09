Sözcü’den kovulan Uğur Dündar gaza geldi: Çok özel işler yapacağım!
‘Cenazeme bile gelmesin’ dediği eski kankası Yılmaz Özdil’in Sözcü grubunun başına getirilmesiyle kapının önüne konulan Uğur Dündar, Halk TV’ye katılırken ‘Çok özel işler yapacağım’ diyerek iddialı bir başlangıç yaptı. Dündar yakında bir devlet başkanıyla röportaj yapacağını ve sürprizleri olduğunu söyledi.
Sözcü’den kovulduktan sonra Halk TV’de işe başladığı iddia edilen Uğur Dündar sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada iddialı konuştu. Dündar “Bana ‘Halk TV'de programlara ne zaman başlayacaksınız?’ diye soruyorsunuz. Ekranda da söyledim; periyodik işler genç kardeşlerimin. Ben çok özel işler yapacağım. Örneğin bir devlet başkanıyla röportaj gibi... Bunun da periyodu yok, oldukça... İsterlerse gençlerle deneyimlerimi paylaşırım, seve seve... Ayrıca bir sürprizimiz de olacak ama şimdilik bizde kalsın” dedi.
