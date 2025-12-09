Sözcü’den kovulan Uğur Dündar gaza geldi: Çok özel işler yapacağım!

  • İSTANBUL
Son Haberler

İZBETON kooperatif davası sanıkları hakim karşısında! "Bu CHP projesidir, binlerce aile mağdur oldu"

"OdaTV buysa deist Atatürkçülerde hayır yoktur"

Doğu Perinçek’ten çağrı! Af kanunu için “meclis bu çıkmazı aşmalı” mesajı

İran’dan kritik nükleer mesaj! UAEA ile kapıların tamamen kapanmadığı vurgulandı!

İdamı getirin analar ağlamasın! Antalya'da Türkiye'yi ayağa kaldıran olay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart mutabakatını işaret etti: Şer odakların hesabını bozacak

Son dakika: Rusya'da dev askeri kargo uçağı düştü!

Meclis’te 15 Temmuz gerginliği alevlendi! Efkan Ala provokasyona anında tokadı bastı!

Boynukalın'dan hilafet çıkışı: 'Irkçılık Batı'dan geldi!'

Mert Hakan, Metehan Baltacı ve Murat Sancak…İşte savcılık ifadesinde verdikleri cevaplar!
Gündem

‘Cenazeme bile gelmesin’ dediği eski kankası Yılmaz Özdil’in Sözcü grubunun başına getirilmesiyle kapının önüne konulan Uğur Dündar, Halk TV’ye katılırken ‘Çok özel işler yapacağım’ diyerek iddialı bir başlangıç yaptı. Dündar yakında bir devlet başkanıyla röportaj yapacağını ve sürprizleri olduğunu söyledi.

Sözcü’den kovulduktan sonra Halk TV’de işe başladığı iddia edilen Uğur Dündar sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada iddialı konuştu. Dündar “Bana ‘Halk TV'de programlara ne zaman başlayacaksınız?’ diye soruyorsunuz. Ekranda da söyledim; periyodik işler genç kardeşlerimin. Ben çok özel işler yapacağım. Örneğin bir devlet başkanıyla röportaj gibi... Bunun da periyodu yok, oldukça... İsterlerse gençlerle deneyimlerimi paylaşırım, seve seve... Ayrıca bir sürprizimiz de olacak ama şimdilik bizde kalsın” dedi.

Gündem

Gündem

Dünya

Gündem

Dünya

Gündem

