Teröristan bahane arıyor: Suriye ile savaş kaçınılmaz

Teröristan’ın elebaşı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud mensubu Chikli, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından, Suriye'de rejimin devrilmesinin ilk yılı kapsamında düzenlenen askeri geçit töreninde Suriye askerlerinin Gazze'ye destek sloganları attığı videoyu "Savaş kaçınılmaz" ifadesiyle paylaştı.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, Suriye askerlerinin İsrail karşıtı slogan attığı ve İsrail'i "düşman" olarak tanımladığı videoların İsrail güvenlik teşkilatı içinde üst düzey görevlilerin katılımıyla ele alındığı belirtildi. Haberde, "İsrail'in Suriye yönetimine güçlü mesajlar göndermek ve söz konusu videoları kınamasını talep etmek de dahil olmak üzere çeşitli adımlar atmasının beklendiği" ifade edildi.

İsrailli güvenlik yetkililerinin "Suriye yönetimine şüpheyle ve güvensizlikle yaklaşıyoruz" dediği aktarıldı.

İŞGAL VE SALDIRILAR SÜRÜYOR

Suriye, Tel Aviv yönetimi için herhangi bir tehdit oluşturan eylemde bulunmamasına rağmen, İsrail ordusu, neredeyse her gün Suriye'nin güneyindeki işgalini, bu ülkeye yönelik saldırılarını ve ihlallerini sürdürüyor.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde ateş açarak 2 sivili yaralamıştı.

Şam kırsalındaki Beyt Cin köyünü hedef alan İsrail saldırısında 28 Kasım'da 13 Suriyeli hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı.