Köyler arası mesafe 15 km yaklaşacak! Sular azalınca ortaya çıkan yol hayatı kolaylaştıracak

Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tokat’ın Almus ilçesinde yalnızca baraj suları çekildiğinde kullanılabilen yol, kalıcı geçit projesiyle her mevsim ulaşılabilir hale getirilecek.

#1
Almus Barajı kıyısındaki köylerin yıllardır beklediği ulaşım düzenlemesi için düğmeye basıldı.

#2
Tokat'ın Almus ilçesinde sadece Almus Barajı'nın suları çekilince kullanılabilen yol yükseltilerek, sürekli kullanılabilir hale getirilecek. Yapılacak kalıcı geçitle köylerin yolu 15 kilometre kısalacak ve bölgenin yıllardır beklediği ulaşım sorunu çözüme kavuşacak.

#3
Almus ilçesinde Almus Barajının çevresindeki köylerin ulaşım sorununu kökten çözecek proje onaylandı. Almus Kaymakamlığı ve köy muhtarlıklarının 2022 yılında ortaklaşa hayata geçirdiği Sol Sahil Grup Yolu'nun baraj sularının çekildiği dönemlerde yoğun şekilde kullanılmasının ardından bölge halkının kalıcı geçit talebi karşılık buldu. Barajdaki su seviyesinin düşmesiyle kullanılabilen ve mevcut virajlı güzergâha göre mesafeyi ortalama 18 kilometreden yaklaşık 500 metreye kadar düşüren rota, yıllardır bölge halkının zaman ve yakıt tasarrufu sağlamasına imkân tanıyordu. Ancak yolun yalnızca suyun çekildiği dönemlerde kullanılabilmesi nedeniyle vatandaşlar güvenli ve kalıcı bir çözüm talep ediyordu. Tokat İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek proje kapsamında Almus Barajı üzerinde kalıcı bir geçiş noktası oluşturulacak. Çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 60 bin metreküplük dolgu yapılacağı, ayrıca 8x8 metre ölçülerinde modern bir menfezin inşa edilerek ulaşım hattının güvenliği ve dayanıklılığının artırılacağı öğrenildi. Proje tamamlandığında baraj çevresindeki köylerin yolları yaklaşık 15 kilometre kısalacak. Yeni güzergâhın özellikle tarımsal üretim alanlarına erişimi önemli ölçüde kolaylaştırması beklenirken, acil durum müdahalelerinde de kritik rol oynayacağı belirtildi.

#4
Vatandaşların uzun süredir gündeme getirdiği kalıcı geçit talebinin karşılık bulmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım standardının yükselmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla köyler arası ulaşım hem daha güvenli hem de daha modern bir yapıya kavuşacak. Projenin önümüzdeki dönemde etaplar halinde hayata geçirilmesi ve Almus'un kırsal ulaşım ağına önemli bir katkı sunması bekleniyor.

