Köyler arası mesafe 15 km yaklaşacak! Sular azalınca ortaya çıkan yol hayatı kolaylaştıracak

Almus ilçesinde Almus Barajının çevresindeki köylerin ulaşım sorununu kökten çözecek proje onaylandı. Almus Kaymakamlığı ve köy muhtarlıklarının 2022 yılında ortaklaşa hayata geçirdiği Sol Sahil Grup Yolu'nun baraj sularının çekildiği dönemlerde yoğun şekilde kullanılmasının ardından bölge halkının kalıcı geçit talebi karşılık buldu. Barajdaki su seviyesinin düşmesiyle kullanılabilen ve mevcut virajlı güzergâha göre mesafeyi ortalama 18 kilometreden yaklaşık 500 metreye kadar düşüren rota, yıllardır bölge halkının zaman ve yakıt tasarrufu sağlamasına imkân tanıyordu. Ancak yolun yalnızca suyun çekildiği dönemlerde kullanılabilmesi nedeniyle vatandaşlar güvenli ve kalıcı bir çözüm talep ediyordu. Tokat İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek proje kapsamında Almus Barajı üzerinde kalıcı bir geçiş noktası oluşturulacak. Çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 60 bin metreküplük dolgu yapılacağı, ayrıca 8x8 metre ölçülerinde modern bir menfezin inşa edilerek ulaşım hattının güvenliği ve dayanıklılığının artırılacağı öğrenildi. Proje tamamlandığında baraj çevresindeki köylerin yolları yaklaşık 15 kilometre kısalacak. Yeni güzergâhın özellikle tarımsal üretim alanlarına erişimi önemli ölçüde kolaylaştırması beklenirken, acil durum müdahalelerinde de kritik rol oynayacağı belirtildi.