Son Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

‘Vatan Haini Köpekler’den Fatih Altaylı’ya ziyarete…: Erdoğan düşmanlığı Silivri’de buluşturdu

Skandal soruşturmada İngiliz ordusuna ait askerlerin onca yıldır işkence yaptığı tespit edildi! Dünyayı ayağa kaldıran olay

Bakan Bayraktar'dan Türkiye'ye doğal gaz müjdesi

İBB’nin tek derdi İmamoğlu olunca devlet harekete geçti! İstanbul'un tüm sorunlarını 'Bizim Mahalle' çözecek

27 yıldır evine geri dönmek için yürüyor: Son bin 500 kilometre

İfadesinde bile kopya çekti! Ekrem'den Cem Uzan taktiği

İmamoğlu için 'Hırsızın partisi olmaz' demişti! İhracı istenen CHP milletvekili istifa etti: Siz kovamadan ben gidiyorum

İsrail'in skandal hamlesine Türkiye'den jet hızında tepki

Ömer Çelik: Sanal bahis ve kumar bir pandemi halini aldı! Bu sorunu çözeceğiz
Dünya O ülkede 16 yaş altına sosyal medya yasağını resmen başladı
Dünya

O ülkede 16 yaş altına sosyal medya yasağını resmen başladı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
O ülkede 16 yaş altına sosyal medya yasağını resmen başladı

Avustralya’da 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya hesapları açmasını yasaklayan düzenleme 10 Aralık itibarıyla yürürlüğe girdi.

Avustralya’da çocukları dijital risklerden korumayı hedefleyen sosyal medya kısıtlaması resmen uygulamaya alındı. Avustralya basını, ülkede 16 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarında hesap oluşturması ve bulundurmasını yasaklayan kanunun, 10 Aralık 00.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin konuya ilişkin video mesajının, hafta içinde ülke genelinde okullarda yayımlanacağı belirtildi.

