O ülkede 16 yaş altına sosyal medya yasağını resmen başladı
Avustralya’da 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya hesapları açmasını yasaklayan düzenleme 10 Aralık itibarıyla yürürlüğe girdi.
Avustralya’da çocukları dijital risklerden korumayı hedefleyen sosyal medya kısıtlaması resmen uygulamaya alındı. Avustralya basını, ülkede 16 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarında hesap oluşturması ve bulundurmasını yasaklayan kanunun, 10 Aralık 00.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin konuya ilişkin video mesajının, hafta içinde ülke genelinde okullarda yayımlanacağı belirtildi.