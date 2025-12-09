  • İSTANBUL
Gündem Dünya tersine dönmüş, şovmen sanık hakime soru soruyor!
Gündem

Dünya tersine dönmüş, şovmen sanık hakime soru soruyor!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Dünya tersine dönmüş, şovmen sanık hakime soru soruyor!

Ekrem İmamoğlu’nun sahtecilik davasında yaşananları satır satır izleyip değerlendiren Ali Karahasanoğlu, Türk yargısının gözlerinin içine baka baka yapılan bu şov düzenini “Türkiye’de adaletin üzerine çöken gölge artık saklanamaz hâle geldi” sözleriyle köşesine taşıdı.

Dünya tersine dönmüş, şovmen sanık hakime soru soruyor!

 ALİ KARAHASANOĞLU 

 

Ekrem İmamoğlu’nun 380 puan alıp 480 puanlık fakülteye alavere dalavere ile kayıt yaptırması olayından dolayı yargılandığı ceza davasında, yine cumhuriyet tarihinde görmediğimiz sahneler…

Sahtecilikten yargılanan sanığa, duruşma salonunda alkışlar.

Hâkime tehditler…

“Hâkim nasıl tehdit edilmiş?” demeyin sakın…

Sanığa alkış tutulması, “Bu sanığa ceza veremezsiniz” demektir. Adil yargılamayı etkilemektir…

Kimse aklımızla alay etmesin…

 

Abdullah Öcalan yargılanırken bir kişi alkış tutarsa bunun anlamı ne olur ise,

Ceza Muhakemesi mevzuatı çerçevesinde aynı şekilde bir sanık konumundaki Ekrem İmamoğlu’na alkış tutulması da mahkemeyi baskı altına alma amaçlıdır…

Hiç utanmıyorlar, sıkılmıyorlar…

 ...YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN... 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Türkmen

Hakimin verecek cevabı yoksa demek...

Hayro

Bu zavrak sonun da gerçeklerle karşılaştığın da : Safa yatıp ! Deli numarası çekerse şaşmam!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
