  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor Süper Lig’de kartlar yeniden dağılıyor! PFDK sevkleri ortalığı hareketlendirdi!
Spor

Süper Lig’de kartlar yeniden dağılıyor! PFDK sevkleri ortalığı hareketlendirdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Süper Lig’de kartlar yeniden dağılıyor! PFDK sevkleri ortalığı hareketlendirdi!

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’den 8 kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderildiğini duyurdu. Alınan bu kararın ardından kulüplerin dosyaları tek tek incelenirken, disiplin sürecinin ligdeki dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Futbol çevrelerinde sevklerin, sezonun geri kalanında daha dikkatli bir çizgi izleneceğinin işareti olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

TFF'nin açıklamasına göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Kocaelispor çeşitli sebeplerle kurula sevk edildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ye gönderildi.

 

Kurul, ikas Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ı ise talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline yolladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Eminevim Ümraniyespor, İmaj Altyapı Vanspor ve Arca Çorum FK de farklı sebeplerle kurula sevk edildi.

Ayrıca Manisa FK ile oynanan maçta kırmızı kart gören İmaj Altyapı Vanspor formasını giyen Lucas Africo, kural dışı hareketinden dolayı kurula gönderildi.

TFF Tahkim kurulu, bahis soruşturmasında 35 futbolcunun cezasını onadı
TFF Tahkim kurulu, bahis soruşturmasında 35 futbolcunun cezasını onadı

Spor

TFF Tahkim kurulu, bahis soruşturmasında 35 futbolcunun cezasını onadı

Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı! TFF'den Yasin Kol kararı
Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı! TFF'den Yasin Kol kararı

Spor

Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı! TFF'den Yasin Kol kararı

Samsunspor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na çağrı
Samsunspor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na çağrı

Spor

Samsunspor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na çağrı

Futbolda bahis soruşturmasında son durum! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıklama yapıyor
Futbolda bahis soruşturmasında son durum! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıklama yapıyor

Spor

Futbolda bahis soruşturmasında son durum! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıklama yapıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23