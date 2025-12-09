27 yıldır evine geri dönmek için yürüyor: Son bin 500 kilometre

İngiliz ordusunun Paraşüt Alayı'nda 12 yıl görev yapan Karl Bushby, tarihin en uzun kesintisiz yürüyüşünü gerçekleştirmek üzere yola çıktığında takvimler 1 Kasım 1998'i gösteriyordu.

Tony Blair'in İngiltere Başbakanı olduğu, Cher'in müzik listelerinde zirveye oturduğu o günlerde, 28 yaşındaki Bushby, Şili'nin en güney ucu Punta Arenas'tan ilk adımını attı. Başlangıçta 12 yıl süreceğini tahmin ettiği bu macera, bugün 27. yılına girmiş durumda.

Şu anda Macaristan'da bulunan Bushby, "Fikir, İngiltere'deki evime, dünyanın en uzak kara noktasından yürüyerek dönmekti. Bunun için kendime koyduğum kural şuydu: Tekne, araba, uçak veya gemi gibi hiçbir ulaşım aracı kullanılmayacak, sadece insan gücüyle gidilecek."

ÖLÜMCÜL BUZLAR VE HAPİS

Yolculuğun en tehlikeli etabı, Kuzey Pasifik’in iki yakasını birleştiren Bering Boğazı geçişiydi. Bushby ve yol arkadaşı Fransız ultramaratoncu Dimitri Kieffer, 2006 yılında kışın tam donmayan, hareketli buz kütlelerinin üzerinde ilerlemek zorunda kaldı.

Babası Keith Bushby, o günleri "Kırılmış buzdan oluşan hareketli bir yük treni gibiydi. Bazen bir mil ilerlemek tüm günlerini alıyordu" diye anlatıyor. Bushby ise o imkansız geçiş için, "Hiç kimse başaracağımıza inanmıyordu. Biz bile" ifadelerini kullandı.

Bu geçişi başarıyla tamamlayıp Alaska'dan Rusya'ya (Sibirya) yürüyerek geçen ilk insan oldular ancak Rusya'da 57 gün hapis yattılar.

HAZAR DENİZİ YÜZEREK GEÇTİ

Bushby, 2024 yılında rotasındaki ikinci büyük su bariyeri olan Hazar Denizi ile karşılaştı. İran veya Rusya üzerinden karadan ilerleme izni alamadığı için rotasını denize çevirmek zorunda kaldı.

Bushby, bu süreci şöyle anlattı: "Hazar Denizi'ni geçmek çok zordu çünkü yüzerek geçmem gerekiyordu. Başlangıçta böyle bir planım yoktu ama İran'a giremediğim ve Rusya'ya geri dönemediğim için başka seçeneğim kalmamıştı. Azerbaycan'a yüzerek gitmek zorundaydım. Ben bir yüzücü değilim, bu yüzden çok zorlandım."

Kazakistan’dan Azerbaycan’a 31 gün boyunca yüzen Bushby, her gün yüzdüğü noktayı işaretleyip, geceyi Azerbaycan Deniz Kuvvetleri'nin sağladığı destek teknesinde geçirdi ve sabah aynı noktadan devam etti.

TEK MUZLA 3 GÜN

Bushby'nin 27 yıllık serüveni sadece fiziksel zorluklarla değil, duygusal kırılmalar ve hayati tehlikelerle de doluydu.

Yolculuğa sadece 500 dolarla başlayan Bushby, And Dağları'nı geçerken 3 gün boyunca sadece bir muz yiyerek hayatta kaldı.

Kolombiya'daki Darien Boşluğu'nu geçerken FARC gerillalarıyla burun buruna geldi ve yakalanmamak için ormanda günlerce saklanarak ilerledi.

AŞKI YARI YOLDA BIRAKTI

Yine Kolombiya'da Catty isminde bir kadına aşık oldu. Catty bir süre ona katılmaya çalışsa da Bushby, görevi tamamlamak için aşkını geride bırakıp yürümeye devam etmek zorunda kaldı.

Yolculuğuna Güney Amerika'dan başlayıp Amerika kıtasını boydan boya kateden Bushby; Peru, Meksika, ABD, Rusya, Moğolistan, Çin, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan ve Türkiye gibi ülkeleri geride bıraktı. İstanbul'da Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan boğazı geçtikten sonra Bulgaristan ve Romanya üzerinden şu anki durağı olan Macaristan'a ulaştı.

Bushby’nin Hull’a ulaşması için yaklaşık 932 mil (1.500 km) yolu kaldı.

HEDEF: EYLÜL 2026’DA EV

56 yaşındaki Karl Bushby, 2008 ekonomik krizi ve pandemi nedeniyle sponsorlarını kaybetmesine rağmen pes etmedi. İngiltere'deki babası Keith (77), oğlunu 20 yılı aşkın süredir uzaktan destekliyor.

Nihai hedefe kilitlenen İngiliz gezgin, yaklaşık bir buçuk yıl daha yürüyerek Eylül 2026'da İngiltere'nin Hull kentindeki evinin kapısından girmeyi ve bu tarihi macerayı noktalamayı planlıyor.