  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Doğu Perinçek’ten çağrı! Af kanunu için “meclis bu çıkmazı aşmalı” mesajı

İran’dan kritik nükleer mesaj! UAEA ile kapıların tamamen kapanmadığı vurgulandı!

İdamı getirin analar ağlamasın! Antalya'da Türkiye'yi ayağa kaldıran olay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart mutabakatını işaret etti: Şer odakların hesabını bozacak

Son dakika: Rusya'da dev askeri kargo uçağı düştü!

Meclis’te 15 Temmuz gerginliği alevlendi! Efkan Ala provokasyona anında tokadı bastı!

Boynukalın'dan hilafet çıkışı: 'Irkçılık Batı'dan geldi!'

Mert Hakan, Metehan Baltacı ve Murat Sancak…İşte savcılık ifadesinde verdikleri cevaplar!

İstanbul'da dehşet anları!

Yunan kanalında canlı yayında Türkiye itirafI “Taş devrine döneriz” Atina Tel Aviv'in kuklası
Gündem Sitede saldırgan kedi kabusu! Milleti canından bezdirdiler! Çocuk genç yaşlı herkese saldırıyorlar
Gündem

Sitede saldırgan kedi kabusu! Milleti canından bezdirdiler! Çocuk genç yaşlı herkese saldırıyorlar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye’nin milli güvenlik sorunu haline gelen başıboş köpek terörüne hala çözüm bulunamamışken artık kediler de insanlara saldırmaya başladı. Küçükçekmece’de bir sitede milletin kabusu olan kediler, çocuk, genç, yaşlı demeden herkese saldırarak yaralıyor.

Başıboş sokak köpekleri terörüne hâlâ çözüm bulunamamışken bu kez kediler terör estirmeye başladı. Kendilerine “hayvansever” diyen marjinal kimi guruplar, artık site sakinlerine de huzur vermiyor. istanbul küçükçekmece'deki bir sitede blok içlerine alınan sokak kedileri, çocuklar başta olmak üzere genç yetişkin yaşlı herkese saldırıp yaralamaya başladı.

Öte yandan Sözde hayvanseverlerin “saldırgan sokak kedileri” için daie girişlerine “yuva” yaptıkları fark ediliyor.

Girişlere “kedi evleri” yapacak kadar güya hayvan sevgisi olanların kedileri sahiplenip neden evlerinde beslemedikleri ise büyük merak konusu oldu!

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen mağdurlar, blok önlerine ve merdivenlere pislediklerini bu yüzden hastalıklara yakalanmaktan da endişe ettiklerini söylüyorlar.

Uzmanlar; kedi ısırğı ve tırmığı nedeni ile  Pasteurella, Kedi tırmık hastalığı, Kuduz ve tetanos mikrobunun mağdur vatandaşlara bulaşabileceğini vurguluyorlar.

Yine doktorlara göre, her kedi ısırığı/tırmığı tıbbi değerlendirme ve antibiyotik tedavisi gerektiriyor.

27 Yaşındaki Emir Kurt İstanbul, Esenyurt'ta kedi tırmığına maruz kalmış ve vücunda yayılan mikrop nedeni ile 1 gözünü büyük oranda kaybetmişti.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23