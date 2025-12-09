Sitede saldırgan kedi kabusu! Milleti canından bezdirdiler! Çocuk genç yaşlı herkese saldırıyorlar

Başıboş sokak köpekleri terörüne hâlâ çözüm bulunamamışken bu kez kediler terör estirmeye başladı. Kendilerine “hayvansever” diyen marjinal kimi guruplar, artık site sakinlerine de huzur vermiyor. istanbul küçükçekmece'deki bir sitede blok içlerine alınan sokak kedileri, çocuklar başta olmak üzere genç yetişkin yaşlı herkese saldırıp yaralamaya başladı.

Öte yandan Sözde hayvanseverlerin “saldırgan sokak kedileri” için daie girişlerine “yuva” yaptıkları fark ediliyor.

Girişlere “kedi evleri” yapacak kadar güya hayvan sevgisi olanların kedileri sahiplenip neden evlerinde beslemedikleri ise büyük merak konusu oldu!

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen mağdurlar, blok önlerine ve merdivenlere pislediklerini bu yüzden hastalıklara yakalanmaktan da endişe ettiklerini söylüyorlar.

Uzmanlar; kedi ısırğı ve tırmığı nedeni ile Pasteurella, Kedi tırmık hastalığı, Kuduz ve tetanos mikrobunun mağdur vatandaşlara bulaşabileceğini vurguluyorlar.

Yine doktorlara göre, her kedi ısırığı/tırmığı tıbbi değerlendirme ve antibiyotik tedavisi gerektiriyor.

27 Yaşındaki Emir Kurt İstanbul, Esenyurt'ta kedi tırmığına maruz kalmış ve vücunda yayılan mikrop nedeni ile 1 gözünü büyük oranda kaybetmişti.