  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Valinin çocuğu vali, büyükelçinin çocuğu büyükelçi… Beyaz Türkler bu yüzden Erdoğan’dan nefret ediyor
Siyaset

Valinin çocuğu vali, büyükelçinin çocuğu büyükelçi… Beyaz Türkler bu yüzden Erdoğan’dan nefret ediyor

Gazeteci Sinan Burhan, "Valinin çocuğu vali, büyükelçinin çocuğu büyükelçi, generalin çocuğu general oluyordu. Erdoğan bu zalim düzene dur dedi." diyerek, "beyaz Türklerin" bu yüzden Erdoğan'dan nefret ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 13:48:00 -
Valinin çocuğu vali, büyükelçinin çocuğu büyükelçi… Beyaz Türkler bu yüzden Erdoğan’dan nefret ediyor

Gazeteci Sinan Burhan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıktığı vesayet sistemine işaret eden Burhan, Erdoğan'ın Anadolu insanına da haklarını alması için fırsat tanıdığını, Beyaz Türklerin bunu kaldıramadığını söyledi.

Sinan Burhan şunları yazdı:

"Valinin çocuğu vali, büyükelçinin çocuğu büyükelçi, generalin çocuğu general oluyordu. Erdoğan bu zalim düzene dur dedi. Anadolu insanına sende hakkını al. Amele olmayı bırak dedi. O nedenle beyaz Türkler ondan nefret ediyor. Düzenleri bozuldu."

Depremde öleceklerini düşünürken bebek sahibi oldular
Depremde öleceklerini düşünürken bebek sahibi oldular

Aktüel

Depremde öleceklerini düşünürken bebek sahibi oldular

Rusya'dan Türkiye’deki deprem felaketi sonrası tonlarca, çok büyük yardım! Açıklamasını böyle duyurdular
Rusya'dan Türkiye’deki deprem felaketi sonrası tonlarca, çok büyük yardım! Açıklamasını böyle duyurdular

Gündem

Rusya'dan Türkiye’deki deprem felaketi sonrası tonlarca, çok büyük yardım! Açıklamasını böyle duyurdular

Deprem sonrası Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı
Deprem sonrası Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı

Aktüel

Deprem sonrası Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı

İMKANDER deprem bölgesinde! 20 bin depremzedeye sıcak yemek ve kahvaltı ikram ediliyor
İMKANDER deprem bölgesinde! 20 bin depremzedeye sıcak yemek ve kahvaltı ikram ediliyor

Gündem

İMKANDER deprem bölgesinde! 20 bin depremzedeye sıcak yemek ve kahvaltı ikram ediliyor

Depremzedelerin talebi üzerine afet bölgelerine Kur'an-ı Kerim gönderildi
Depremzedelerin talebi üzerine afet bölgelerine Kur'an-ı Kerim gönderildi

İSLAM

Depremzedelerin talebi üzerine afet bölgelerine Kur'an-ı Kerim gönderildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Pençe

Bu adam ve zihniyeti Cumhuriyet tarihimizin en büyük F E L A K E T İ D İ R...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23