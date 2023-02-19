Valinin çocuğu vali, büyükelçinin çocuğu büyükelçi… Beyaz Türkler bu yüzden Erdoğan’dan nefret ediyor

Gazeteci Sinan Burhan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıktığı vesayet sistemine işaret eden Burhan, Erdoğan'ın Anadolu insanına da haklarını alması için fırsat tanıdığını, Beyaz Türklerin bunu kaldıramadığını söyledi.

Sinan Burhan şunları yazdı:

"Valinin çocuğu vali, büyükelçinin çocuğu büyükelçi, generalin çocuğu general oluyordu. Erdoğan bu zalim düzene dur dedi. Anadolu insanına sende hakkını al. Amele olmayı bırak dedi. O nedenle beyaz Türkler ondan nefret ediyor. Düzenleri bozuldu."