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Ekonomi Valiliklerden izin nasıl alınacak? Valiliklerden kimler izin alır?
Ekonomi

Valiliklerden izin nasıl alınacak? Valiliklerden kimler izin alır?

Çalışma izin belgesi nasıl alınır? Çalışma izin belgesi valiliklerden mi alınacak? Seyahat izin belgesi nereden alınır? Seyahat izin belgesi valiliklerden mi alınacak? soruları tam kapanmanın 29 Nisan Perşembe akşamı başlayacak olması nedeniyle sorgulanıyor. Peki valiliklerden hangi izinler alınacak? Çalışma belgesi nasıl alınır? Çalışma izin belgesi nerdene alınacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 18:58:00 - 2021-04-29 18:59:39
Valiliklerden izin nasıl alınacak? Valiliklerden kimler izin alır?

Sokağa çıkma yasağı, valilikler tarafından gerçekleşecek olan denetimlerle kontrol altında tutulacak. Tam kapanma dolayısıyla sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlar yeterli bir gerekçe ile valiliklerden izin alabilecek. Sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşların ise muafiyetlerini gösteren bir belgeyi ibraz etmeleri yeterli olacak. Peki, sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler kimler ve valilikten izin nasıl alınır? 

Valiliklerden hangi izinler alınacak?

Valilikten izin alabilmek için zorunlu hallerde bulunuyor olmak gerekmektedir. Bu haller; Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen

Bu haller dışında zorunlu bir halinizin bulunduğunu düşünüyorsanız il valiliği ya da ALO 199 hattını arayarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Çalışma belgesi nasıl alınır?

Çalışma belgesi e-Devlet başvuru ekranı, tam kapanma süreci ile beraber vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. Kısıtlama süresince, muaf olanlar, cezai durumla karşılaşmamak adında çalışma izni alacaklar. Markette, bakkalda, üretim, lojistik, tedarik gibi alanlarda çalışanlar e-Devlet üzerinden kolaylıkla Covid-19 (koronavirüs) çalışma izin belgesi alabilecekler.

Çalışma izin belgesi nerdene alınacak?

Sokağa çıkma yasağı çalışma belgesi ile ilgili Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız bu akşam devreye koyacaklar. e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak bu kadar. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak. Diyelim ki alınamadı, onu da yarın tekrar yayınlıyoruz, bu sefer çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek.” dedi.

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