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Yerel Valilik uyardı! Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Yerel

Valilik uyardı! Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor

Nevşehir Valiliği, kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 01:34:00 -
Valilik uyardı! Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor

Nevşehir Valiliği, Nevşehir ve ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Perşembe günü Nevşehir genelinde kuvvetli rüzgar ve kuvvetli fırtına esmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmamız önem arz etmektedir.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Perşembe günü, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden, fırtına ve kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Özellikle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, çığ riski, toz savrulması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar ve oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.

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