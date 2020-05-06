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Aktüel

Valilik uyardı, dolandırıcılar yine iş başında

Karabük Valiliği, son günlerde yeniden iş adamları ve hayırseverlerden valilik adına çeşitli sebepler ile para yardımı talebinde bulunan dolandırıcılar konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:01:27 -
Valilik uyardı, dolandırıcılar yine iş başında

Karabük Valiliği, son günlerde yeniden iş adamları ve hayırseverlerden valilik adına çeşitli sebepler ile para yardımı talebinde bulunan dolandırıcılar konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.


Valilikten yapılan açıklamada, “Son günlerde bazı şahısların ilimizdeki iş adamları ve hayırseverleri Karabük Valisi, Vali Yardımcısı veya Karabük Valilik Makamı adına aradıklarını söyleyerek çeşitli sebepler ile para yardımı talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamamaları için kendini Karabük Valisi veya Vali Yardımcısı olarak tanıtarak para veya yardım talebi ile arayan kişilere itibar etmemelerini, bu ve benzeri bir durum ile karşılaştıklarında derhal Polis (155) veya Jandarma (156) birimleri ile irtibat kurarak bilgi paylaşmaları suç işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır” denildi.

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