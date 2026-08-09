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Avrupa Patriot üssünde şüpheli İHA alarmı!
Avrupa

Patriot üssünde şüpheli İHA alarmı!

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Patriot üssünde şüpheli İHA alarmı!

Almanya'nın Mechernich kentinde, Patriot hava savunma sistemlerinin bakım ve onarımının gerçekleştirildiği askeri üssün üzerinde iki şüpheli İHA tespit edildi.

Almanya'nın Mechernich kentinde, Patriot hava savunma sistemlerinin bakım ve onarımının gerçekleştirildiği askeri üssün üzerinde iki şüpheli İHA tespit edildi.

Almanya’da kaynağı belirsiz insansız hava araçları görülmeye devam ediyor.

Leipzig/Halle Havalimanında Ukrayna'ya ait kargo uçaklarının park alanındaki bölümde patlayıcı yüklü İHA bulunmasından 2 gün sonra bu kez Alman Silahlı Kuvvetleri’nin kritik bir askeri üs bölgesinde 2 şüpheli İHA görüldü.

Alman Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Mechernich kentinde bulunan Alman askeri üssün üzerinde 2 İHA tespit edildi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre iki şüpheli dronun görüldüğü askeri üs, Alman Silahlı Kuvvetleri’nin askeri teçhizatına ait ekipmanlar ve yedek parçalara ev sahipliği yapıyor. Söz konusu ekipmanlar ve yedek parçalar yerin 130 metre altındaki depolarda saklanıyor.

 

Mechernich askeri üssünde ayrıca onlarca Alman ordusu uzmanı tarafından "Patriot" hava savunma sistemlerinin bakım ve onarımı yapılıyor.

"Patriot tersanesi" olarak bilinen üs, Avrupa'da türünün tek örneği olarak biliniyor.

Alman medyası soruşturmaya ilişkin ilk raporları işaret ederek askeri üs bölgesinde görülen insansız hava araçlarının büyük ihtimalle dikey kalkış ve iniş yeteneğine sahip bir Fly-380 VTOL olduğunu aktardı.

Piste gerek duymadan dikey kalkış iniş yapabilen ve ardından sabit kanatlı modda ileri seyir uçuşuna geçebilen insansız hava aracı tipi olan Fly-380 VTOL’un ölçüm, haritalama, sınır gözetimi ve ulaşılması zor bölgelerde ulaşım için kullanılıyor.

Bonn şehrinin güneybatısında yer alan Mechernich askeri üssünde yaşanan olay sonrası polis tarafından başlatılan soruşturmanın askeri tesislerin, silah ve hassas bölgelerin izinsiz görüntülenmesi dahil olmak üzere çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

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