  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İçişleri Bakanı Çiftçi’den “Çocuk Koruma Kanunu” açıklaması: Evlatlarımıza kalkan oluyor Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemede merak edilenler! 10 soru 10 cevap Aileyi karıştıran servet! Miras krizi anne ve kızı karşı karşıya getirdi Bilgi ve belge yok çamur atma var! Bakan Gürlek’e kirli iftira CHP’li belediyede isimler değişti, skandallar bitmedi: Meydanda ölüm tuzağı! Gülistan Doku dosyasındaki örtbas ifşa oldu! 108 kişilik şemada kimler yok ki… Kahramanmaraş'ta 3.6 Büyüklüğünde Deprem Yolcu otobüsü faciası! Geçen gün 11 şimdi 22 kişi öldü Jerusalem Post’tan itiraf: Türkiye müfrezeyi kurdu, İsrail alarm verdi İslam ülkesinde büyük istihbarat başarısı: İHA saldırısı planlayan grubun içine sızılıp...
Spor Gole sevinirken düşüp sakatlandı! Attığı gol de ofsayttan iptal edildi
Spor

Gole sevinirken düşüp sakatlandı! Attığı gol de ofsayttan iptal edildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Güney Amerika ülkesi Brezilya bu olayı konuşuyor. Serie A Ligi’nde Coritiba ve Chapecoense arasında oynanan maçta attığı golün sevincini yaşayan Coritiba oyuncusu Jacy Maranhao, reklam panolarından atlayıp soyunma odası tüneline düşerek sakatlandı. Maranhao, oyundan çıkmak zorunda kalırken attığı gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Brezilya Serie A Ligi'nin 22. haftasında Coritiba ile Chapecoense karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısını Coritiba, 2- 0 önde tamamladı. İkinci yarının başında ise uzun süre akıllardan çıkmayacak olay yaşandı.

Coritibalı oyuncu Jacy Maranhao, ikinci yarının başında takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti. Golün sevincini yaşamak için kale arkasındaki reklam panolarının üstünden atlayan Jacy, soyunma odası tüneline düştü. Olayın ardından sakatlanarak oyundan çıkan oyuncunun attığı gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Ev sahibi Coritiba, müsabakayı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23