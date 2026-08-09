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Eski milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

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Eski milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

83 yaşında vefat eden eski milli futbolcu Haluk Erdem'in cenazesi, Bursa'da defnedildi.

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Foto - Eski milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Haluk Erdem'in (83) naaşı, Ulu Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığı'na defnedildi.

#2
Foto - Eski milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Erdem'in ailesi, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, spor camiasından bazı isimler ve vatandaşlar katıldı.

#3
Foto - Eski milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

A Milli Futbol Takımı ile 1 müsabakaya çıkan Haluk Erdem, kariyerinde Bursaspor, Elazığspor, İstanbulspor ile Sakaryaspor formalarını terletti.

#4
Foto - Eski milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Erdem, 1 Türkiye Başbakanlık Kupası ve 1 de 3. Lig şampiyonluğu yaşarken futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından teknik direktör olarak görev yaptığı Elazığspor'un 2. Lig'e yükselmesine katkı yaptı.

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