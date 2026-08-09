Biden'in kanseri tüm vücudunu ele geçirdi!

Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden, babasının prostat kanserinin kemiklerine ve vücudunun diğer bölgelerine yayıldığını belirterek hastalığın artık “çok ağrılı ve yıpratıcı” bir hale geldiğini söyledi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumuyla ilgili oğlu Hunter Biden'dan açıklama geldi.

BBC'ye konuşan Hunter Biden, babasının prostat kanserinin kemiklerine ve vücudunun diğer bölgelerine yayıldığını belirterek hastalığın son derece ağrılı ve yıpratıcı bir hal aldığını söyledi.

Hunter Biden, 7 Ağustos'ta BBC'nin Newsnight programına verdiği röportajda babasının kanserinin ilerlediğini ifade ederek, hastalığın kemiklere yayıldığını ve bunun Biden açısından “çok ağrılı ve çok yıpratıcı” olduğunu kaydetti.

Hunter Biden ayrıca babasının sağlık durumuyla ilgili, “Daha fazla şikâyet etmesini isterdim” diyerek Biden'ın yaşadığı ağrıları çoğu zaman dile getirmediğini söyledi.

Joe Biden'ın prostat kanseri teşhisi Mayıs 2025'te, başkanlık görevinden ayrılmasından yaklaşık dört ay sonra açıklanmıştı.

Biden'ın ofisinden yapılan açıklamada kanserin agresif bir formda olduğu, kemiklere yayıldığı ve Gleason skorunun 9 olduğu bildirilmişti.

Hastalığın aynı zamanda hormonlara duyarlı olduğu ve bu nedenle tedaviyle kontrol altında tutulabileceği belirtilmişti.

83 yaşındaki Biden'ın eşi Jill Biden daha önce hastalığın yaşamının geri kalanında Biden'la birlikte devam edeceğini kaydetmişti.