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Dünya Eriyen buzlardan okyanusa tehlikeli madde sızıyor!
Dünya

Eriyen buzlardan okyanusa tehlikeli madde sızıyor!

Yeniakit Publisher
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Eriyen buzlardan okyanusa tehlikeli madde sızıyor!

Eriyen buzullar, Antarktika'da yıllardır hapsolmuş cıvayı yeniden çevreye taşıyor. Pekin Üniversitesi'nden Chengzhen Zhou liderliğindeki araştırma ekibi, iklim değişikliğiyle hızlanan buz erimesinin kıtada depolanan cıvanın açığa çıkmasına ve okyanusa karışmasına yol açtığını ortaya koydu.

Eriyen buzullar, Antarktika'da yıllardır hapsolmuş cıvayı yeniden çevreye taşıyor. Pekin Üniversitesi'nden Chengzhen Zhou liderliğindeki araştırma ekibi, iklim değişikliğiyle hızlanan buz erimesinin kıtada depolanan cıvanın açığa çıkmasına ve okyanusa karışmasına yol açtığını ortaya koydu.

Pekin Üniversitesi'nden çevre bilimci Chengzhen Zhou liderliğindeki araştırma ekibi, kıtanın buzlarında uzun yıllardır depolanan cıvanın iklim değişikliğinin etkisiyle yeniden çevreye karıştığını tespit etti.

Proceedings of the National Academy of Sciences'ta (PNAS) yayımlanan araştırmada, Antarktika'nın en hızlı eriyen bölgelerinden Antarktika Yarımadası'ndan alınan tortu örnekleri incelendi.

 

Cıva birikimi yüzde 160 arttı

Araştırmaya göre Antarktika Yarımadası'nın kıta sahanlığında cıva, küresel kıta sahanlığı ortalamasının iki katı hızla birikiyor.

Bölgedeki cıva birikim hızının, sanayileşmenin başladığı 1800'lü yılların ortalarından bu yana yüzde 160 arttığı belirlendi.

Antarktika, uzun yıllar boyunca atmosferden gelen cıvanın önemli bölümünü buz tabakalarında hapseden doğal bir “yutak” görevi gördü. Ancak küresel sıcaklıkların yükselmesi ve buzulların erimesiyle bu durum tersine dönmeye başladı.

 

Buzullar cıva kaynağına dönüşüyor

Bilim insanlarına göre buz erimesi ve erozyon, geçmişte buzullarda depolanan cıvayı yeniden harekete geçiriyor.

Araştırmada, atmosfer-okyanus ve atmosfer-buzul-kara-okyanus döngülerinin birlikte etkisiyle buz erimesine bağlı karasal cıva salımının yüzde 550, hava ile deniz arasındaki cıva alışverişinin ise yüzde 350 arttığı tespit edildi.

Araştırmacılar, iklim değişikliğinin Antarktika'daki büyük tarihsel cıva rezervini aktif bir ikincil kirlilik kaynağına dönüştürdüğü uyarısında bulundu.

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