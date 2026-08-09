Ali Karahasanoğlu ikiyüzlülüğü böyle deşifre etti: Dün PKK’ya güzelleme, bugün barışa itiraz!

Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında “Terörsüz Türkiye” sürecine yönelik tartışmaları mercek altına aldı. Geçmişte terörün sona erdirilmesine yönelik girişimlerin çeşitli provokasyonlarla sekteye uğratıldığını hatırlatan Karahasanoğlu, bugün de sürecin “af” tartışması üzerinden sabote edilmeye çalışıldığına dikkat çekti.

Karahasanoğlu, Cumhuriyet gazetesinin “Sonuçta af” ve “Barış oldubittiye getirilemez” şeklindeki yayınlarına sert sözlerle tepki gösterdi.

Karahasanoğlu geçmişteki provokasyonları hatırlattı

Ali Karahasanoğlu yazısında, Türkiye'nin geçmişte terör sorununu çözmeye yaklaştığı dönemlerde yaşanan kanlı olayları hatırlattı.

Bingöl-Malatya karayolunda 33 askerin şehit edilmesinden karakol baskınlarına, sivillere yönelik bombalı saldırılardan 2012-2015 arasındaki çözüm sürecini sona erdiren olaylara kadar birçok örneği sıralayan Karahasanoğlu, Türkiye'nin terör sorunundan kurtulmaya yaklaştığı dönemlerde süreci baltalayan girişimlerin devreye sokulduğunu yazdı.

Karahasanoğlu, Türkiye'nin bugün geçmişteki tecrübelerden ders çıkardığını belirterek, “Terörsüz Türkiye” yolundaki adımların provokasyonlarla engellenmesine artık fırsat verilmediğini vurguladı.

“En başından beri açıklandı: Af yok”

Karahasanoğlu, günümüzde silahlı saldırılarla yapılamayan sabotajın kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan “af geliyor” algısıyla gerçekleştirilmeye çalışıldığına dikkat çekti.

Sürecin başından itibaren “af yok” denildiğini hatırlatan Karahasanoğlu, PKK'nın tamamen silahsızlanmasının devletin atacağı adımlardan önce gelmesi gerektiğinin açıkça ortaya konulduğunu yazdı.

Karahasanoğlu, sürece herhangi bir dış gücün gözlemci, arabulucu veya başka bir sıfatla dahil edilmediğine de dikkat çekti.

Cumhuriyet'in “Sonuçta af” manşetine tepki

Cumhuriyet gazetesinin “Sonuçta af” manşetini de köşesine taşıyan Karahasanoğlu, hazırlanacak kanuni düzenlemede “af” ifadesinin bulunmadığını, düzenlemenin belirli şartlar altında “erteleme” mekanizmasına dayandığını vurguladı.

Kasten öldürme suçu işleyenlerin söz konusu düzenlemenin dışında bırakıldığına işaret eden Karahasanoğlu, buna rağmen kamuoyuna “af geliyor” mesajı verilmesine tepki gösterdi.

Geçmişteki Öcalan söylemlerini hatırlattı

Ali Karahasanoğlu, daha önce Abdullah Öcalan'ın affedileceği ve Meclis'e getirileceği yönünde yapılan yorumları da hatırlattı.

Aradan iki yıl geçmesine rağmen böyle bir gelişmenin yaşanmadığını belirten Karahasanoğlu, bugün gündeme gelen düzenlemede de terör örgütü elebaşının erteleme hükmünden yararlanamayacağının açık biçimde ortaya konulduğunu yazdı.

Karahasanoğlu, geçmişte kullanılan bu söylemlerin bugün yaşanan gelişmeler karşısında boşa çıktığını vurguladı.

“Şimdi ‘Barış oldubittiye getirilemez’ diyorlar”

Karahasanoğlu'nun yazısında en sert tepki gösterdiği konulardan biri de Cumhuriyet gazetesinin “Barış oldubittiye getirilemez” başlığı oldu.

Ataol Behramoğlu, Bedri Baykam, Orhan Aydın, Hüsnü Bozkurt ve Ahmet Saltık gibi isimlerin yer aldığı bildiride kullanılan şu ifadeleri aktardı:

“Cumhuriyetimizin temel değerleriyle; ülkemizin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, milletimizin ve halkın yüzlerce yıllık çözülmez kardeşliğiyle ilgili yaşamsal önemde bir konunun, itiraz edilmez barış kavramı sos olarak kullanılıp oldubittiye getirilmek istenmesi kabul edilemez.”

Karahasanoğlu: Oldubittiye getirildiğini söylediğiniz şey barış

Karahasanoğlu bu sözlere çok sert tepki gösterdi.

“Oldubittiye getirilmekle eleştirdiğiniz şey, ‘barış’” diyen Karahasanoğlu, silahların bırakılmasına yönelik sürecin bu söylemlerle hedef alınmasını eleştirdi.

Karahasanoğlu, Türkiye'nin askerinin ve polisinin artık terör saldırılarında hedef olmaması için yürütülen bir sürece karşı çıkılmasını kabul edilemez bulduğunu yazdı.

“PKK’ya silah bıraktırıldığı gün...”

Yazısının sonunda tepkisini sürdüren Karahasanoğlu, PKK'nın silah bırakmasının tamamlanması halinde dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

“PKK’ya silah bıraktırılmasının tamamlandığı gün, hepinize söz: Amerikan Büyükelçiliği önünde davul zurna çalınacak. İsrail büyükelçiliği önünde horon tepilecek.”

Karahasanoğlu, buna “Barış oldubittiye getirilemez” bildirisine imza atanların evlerinin önünde de aynı gösterinin yapılması sözlerini ekledi.

Ali Karahasanoğlu'nun yazısı, “Terörsüz Türkiye” sürecinde yürütülen tartışmalara ve özellikle sürecin “af” olarak nitelendirilmesine yönelik en sert çıkışlardan biri oldu.

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>