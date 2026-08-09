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Gündem İsrail'den İran için skandal itiraf! “Anlaşma olmasın, baskıya devam edelim”
Gündem

İsrail'den İran için skandal itiraf! “Anlaşma olmasın, baskıya devam edelim”

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İsrail'den İran için skandal itiraf! "Anlaşma olmasın, baskıya devam edelim"

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı üzerinden yürütülen görüşmeler devam ederken İsrail'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Washington ile Tahran arasında anlaşmaya varılmamasının Tel Aviv açısından daha iyi olacağını açıkça söyledi.

İsrail Kanal 14 televizyonuna konuşan Cohen, İran ile ABD arasındaki müzakereleri değerlendirdi.

Cohen, “Bence bizim açımızdan bir anlaşma olmaması daha iyi olur. İran'a baskı yapmaya devam edebiliriz” ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakanın sözleri, Tel Aviv yönetiminin İran ile ABD arasındaki gerilimin devam etmesini istediği şeklinde yorumlandı.

İran yönetimini hedef aldı

Cohen açıklamasında bununla da yetinmeyerek doğrudan İran yönetimini hedef aldı.

“Rejimin düşmesine yol açacak tüm tohumları ektiğimizden emin olduk” diyen Cohen, Tahran yönetiminin iki veya üç yıl içerisinde devrileceğini ileri sürdü.

İsrail basınında daha önce yer alan haberlerde de Tel Aviv yönetiminin, ABD'nin desteği olmadan İran'a yeni bir saldırı düzenleme seçeneğini masada tutmaya devam ettiği ve bu yönde hazırlık yaptığı öne sürülmüştü.

Hürmüz'de anlaşma krizi

İran ile ABD arasında 14 Haziran'da Pakistan'ın arabuluculuğunda bir mutabakata varılmıştı. Mutabakatın ilk aşamasında ABD'nin İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın stratejik su yolundan yapılan geçişlerden 60 gün boyunca ücret almaması kararlaştırılmıştı.

Ancak Washington yönetimi, mutabakatın ardından İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmadı. ABD ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan yapılacak geçişler için Umman kara sularından alternatif bir rota belirledi.

Gerilim çatışmaya dönüştü

ABD'nin attığı adımları mutabakatın ihlali olarak değerlendiren İran, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri kısıtladı. Tahran yönetimi, “izinsiz geçiş yapmaya çalışan” bazı gemileri vurdu.

Taraflar arasındaki gerilim 8 Temmuz'da Hürmüz Boğazı çevresinde şiddetli çatışmalara dönüştü. Yaklaşık iki hafta süren çatışmaların ardından diplomatik girişimler yeniden hız kazandı.

İran: Boğazın tamamen açılması ABD'ye bağlı

İran, Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan Umman ile gemiler için güvenli geçiş yollarının belirlenmesi amacıyla yeniden müzakere masasına oturdu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Umman ile yürütülen müzakerelerin son aşamaya geldiğini duyurdu.

Garibabadi, üzerinde çalışılan güzergahın 2 ila 4 ay boyunca kullanılması planlanan “geçici bir güzergah” olduğunu belirterek Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının ABD'nin bundan sonraki tutumuna bağlı olacağını vurguladı.

İran ile ABD arasında diplomatik çözüm arayışları devam ederken İsrail'den gelen “anlaşma olmaması daha iyi” açıklaması, Tel Aviv'in Tahran üzerindeki baskının sürdürülmesinden yana olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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Yorumlar

ata

hah. baskıyı en çok derin şii bönetimi ister... halk nefejs dahi alamasın...
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