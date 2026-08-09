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Son yılların en kötü yeni sezon kampı: Damga vuran isim 3. kaleci Jankat!

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Son yılların en kötü yeni sezon kampı: Damga vuran isim 3. kaleci Jankat!

Galatasaray son yılların en kötü yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Kampın yıldızı ise 3. kaleci Jankat Yılmaz oldu! Bu bile bazı şeyleri acı şekilde gösteriyor.

#1
Foto - Son yılların en kötü yeni sezon kampı: Damga vuran isim 3. kaleci Jankat!

Bütün takımlarda yeni sezon hazırlıklarında ön plana çıkan bir isim olur. Galatasaray'da bu futbolcu; 3. kaleci Jankat Yılmaz... Geride bıraktığımız sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki eldiven, yaptığı kurtarışlarla yıldızlaştı. O olmasaydı, zaten kötü olan skorlar çok başka yerlere de gidebilirdi.

#2
Foto - Son yılların en kötü yeni sezon kampı: Damga vuran isim 3. kaleci Jankat!

1.93 boyundaki file bekçisinin koruduğu kaleye son 2 hazırlık maçında toplam 19 isabetli şut geldi. Bunlardan 16'sını çıkardı. 3 gol yedi. Bu gollerden biri penaltıydı. Bu arada Jankat'ın sözleşmesi de 30 Haziran 2027 tarihinde bitiyor. Yani mukavelesinin son senesine girmiş durumda...

#3
Foto - Son yılların en kötü yeni sezon kampı: Damga vuran isim 3. kaleci Jankat!

Yönetim, Jankat'ın sözleşmesini uzatmak istiyor. Sonrasında neler yaşanacağı ise şu an belirsiz...

#4
Foto - Son yılların en kötü yeni sezon kampı: Damga vuran isim 3. kaleci Jankat!

Günay Güvenç yine 2. kaleci olarak kalırsa Jankat kiralık gönderilecek. Birçok taraftar, Günay yerine bu göreve Jankat'ın getirilmesini istiyor. Son karar henüz verilmedi.

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