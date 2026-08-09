Son yılların en kötü yeni sezon kampı: Damga vuran isim 3. kaleci Jankat!
Galatasaray son yılların en kötü yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Kampın yıldızı ise 3. kaleci Jankat Yılmaz oldu! Bu bile bazı şeyleri acı şekilde gösteriyor.
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Galatasaray son yılların en kötü yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Kampın yıldızı ise 3. kaleci Jankat Yılmaz oldu! Bu bile bazı şeyleri acı şekilde gösteriyor.
Bütün takımlarda yeni sezon hazırlıklarında ön plana çıkan bir isim olur. Galatasaray'da bu futbolcu; 3. kaleci Jankat Yılmaz... Geride bıraktığımız sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki eldiven, yaptığı kurtarışlarla yıldızlaştı. O olmasaydı, zaten kötü olan skorlar çok başka yerlere de gidebilirdi.
1.93 boyundaki file bekçisinin koruduğu kaleye son 2 hazırlık maçında toplam 19 isabetli şut geldi. Bunlardan 16'sını çıkardı. 3 gol yedi. Bu gollerden biri penaltıydı. Bu arada Jankat'ın sözleşmesi de 30 Haziran 2027 tarihinde bitiyor. Yani mukavelesinin son senesine girmiş durumda...
Yönetim, Jankat'ın sözleşmesini uzatmak istiyor. Sonrasında neler yaşanacağı ise şu an belirsiz...
Günay Güvenç yine 2. kaleci olarak kalırsa Jankat kiralık gönderilecek. Birçok taraftar, Günay yerine bu göreve Jankat'ın getirilmesini istiyor. Son karar henüz verilmedi.
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