Son yılların en kötü yeni sezon kampı: Damga vuran isim 3. kaleci Jankat!

Bütün takımlarda yeni sezon hazırlıklarında ön plana çıkan bir isim olur. Galatasaray'da bu futbolcu; 3. kaleci Jankat Yılmaz... Geride bıraktığımız sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki eldiven, yaptığı kurtarışlarla yıldızlaştı. O olmasaydı, zaten kötü olan skorlar çok başka yerlere de gidebilirdi.