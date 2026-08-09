Rusya Karadeniz'de düğmeye bastı! Ukrayna'nın askeri sevkiyat gemisini vurdu

Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz hattı yeniden hareketlendi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun liman altyapısı ve askeri lojistik ağında kullanılan hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre Rus ordusu, hava bazlı yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) bir dizi hedefi vurdu.

Askeri malzeme taşıyan gemi hedef alındı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz sularında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne askeri teçhizat ve malzeme sevkiyatı yaptığı belirtilen bir kuru yük gemisinin vurulduğunu açıkladı.

Saldırının Ukrayna ordusunun deniz üzerinden yürüttüğü lojistik faaliyetleri hedef aldığı belirtildi.

Nikolayev Limanı'na saldırı

Rus ordusunun hedeflerinden biri de Nikolayev Limanı oldu.

Bakanlığın açıklamasında, limanda askeri teçhizat yüklü olduğu belirtilen bir kuru yük gemisinin hedef alındığı bildirildi.

Aynı operasyon kapsamında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait silah ve askeri malzeme depolarının da vurulduğu kaydedildi.

Odessa'daki askeri depolar vuruldu

Rusya'nın saldırılarının bir diğer adresi Odessa Limanı oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanıldığı belirtilen askeri depoların yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla hedef alındığını açıkladı.

Vurulan tesislerde haberleşme cihazları ile elektronik harp sistemlerinin bulunduğu öne sürüldü.

Karadeniz'deki lojistik hatlar hedefte

Moskova'nın açıklaması, Rus ordusunun Ukrayna'nın yalnızca karadaki askeri tesislerini değil, Karadeniz üzerinden yürütülen lojistik ve askeri sevkiyat faaliyetlerini de hedef almaya devam ettiğini ortaya koydu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında saldırılarda meydana gelen can kaybı veya hasarın boyutuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Ukrayna tarafından ise söz konusu hedeflere ilişkin açıklamaları doğrulayan bağımsız bir değerlendirme henüz aktarılmadı.