Siyonistlerin Gazze planı ortaya çıktı

Gazze Şeridi’ndeki askerî varlığını sürdürme konusunda yeni seçenekleri ele alan İsrail’in, belirli bölgelerin kontrolünü uluslararası bir güce devretmeye hazırlandığı iddia edildi.

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre ülkenin güvenlik kurumları, son günlerde ordunun Gazze’nin bazı kesimlerinden kısmen çekilmesini gündemine aldı.

ORDUNUN YERİNİ ÇOK ULUSLU GÜÇ ALABİLİR

Değerlendirilen seçeneğe göre İsrail ordusunun boşaltacağı bölgelere farklı ülkelerin katılımıyla oluşturulacak çok uluslu bir güç konuşlandırılacak.

Söz konusu gücün Gazze Şeridi’nde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik görev üstlenmesinin planlandığı aktarıldı.

“ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ” İÇİN HAZIRLIK İDDİASI

Haberde, ateşkes planında yer alan “Uluslararası İstikrar Gücü”nün kurulması amacıyla ilk adımların atılmaya başlandığı öne sürüldü.

İsrail yönetiminin de bu gücün Gazze Şeridi’ndeki bazı bölgelere girişine onay verdiği iddia edildi.

ÇEKİLMENİN KAPSAMI BELİRSİZ

Çok uluslu gücün hangi ülkelerden oluşturulacağı ve Gazze’nin hangi bölgelerine konuşlandırılacağı konusunda bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusunun muhtemel çekilmesinin kapsamı ve takvimi de açıklanmazken iddialara ilişkin resmî makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.