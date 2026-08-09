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Gündem Turhan Çömez hakkında soruşturma! “Cezaevinde isyan çıktı” sözleri başını yaktı
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Turhan Çömez hakkında soruşturma! “Cezaevinde isyan çıktı” sözleri başını yaktı

Yeniakit Publisher
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Turhan Çömez hakkında soruşturma! "Cezaevinde isyan çıktı" sözleri başını yaktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez hakkında Sincan 1 No'lu Cezaevi'nde isyan çıktığı yönündeki açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın TCK 217/A kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan yürütüldüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

“Cezaevinde isyan çıktı” açıklaması soruşturma konusu oldu

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturmanın, Turhan Çömez'in “Sincan 1 No'lu Cezaevi'nde isyan çıktığına” ilişkin açıklamaları nedeniyle başlatıldığı belirtildi.

Çömez'in sözleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek resen soruşturma başlattı.

TCK 217/A kapsamında soruşturma

Başsavcılık, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu kapsamında yürütüldüğünü bildirdi.

Soruşturmaya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez hakkında, Sincan 1 No'lu Cezaevi'nde isyan çıktığına dair açıklamaları nedeniyle TCK 217/A maddesinde düzenlenen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlatılmıştır.”

Soruşturmaya ilişkin adli sürecin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüleceği bildirildi.

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Yorumlar

Ali

Bu ingilizi niye hala dışarıda tutuyorlar ki?

Fikret Türk

Zorla kendini içeri attırmaya çalışan muhteris mv çakması istediğin oldu mu
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