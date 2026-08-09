Turhan Çömez hakkında soruşturma! “Cezaevinde isyan çıktı” sözleri başını yaktı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez hakkında Sincan 1 No'lu Cezaevi'nde isyan çıktığı yönündeki açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın TCK 217/A kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan yürütüldüğü bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
“Cezaevinde isyan çıktı” açıklaması soruşturma konusu oldu
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturmanın, Turhan Çömez'in “Sincan 1 No'lu Cezaevi'nde isyan çıktığına” ilişkin açıklamaları nedeniyle başlatıldığı belirtildi.
Çömez'in sözleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek resen soruşturma başlattı.
TCK 217/A kapsamında soruşturma
Başsavcılık, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu kapsamında yürütüldüğünü bildirdi.
Soruşturmaya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez hakkında, Sincan 1 No'lu Cezaevi'nde isyan çıktığına dair açıklamaları nedeniyle TCK 217/A maddesinde düzenlenen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlatılmıştır.”
Soruşturmaya ilişkin adli sürecin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüleceği bildirildi.