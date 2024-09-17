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Valilik resmen devrim yaptı! O ilimize bomba yasak geldi

Yeniakit Publisher
2024-09-17 22:52:00 -
Valilik resmen devrim yaptı! O ilimize bomba yasak geldi

AK Parti Akhisar İlçe Başkanlığı, ilçe başkanının Manisa Valisi'yle yaptığı görüşmenin ardından sokakta düğün, nişan, sünnet gibi toplu eğlence törenlerinin yasaklanması kararının kaldırıldığını duyurdu.

Manisa'da valililiğin kararıyla kırsal kesimler hariç il sınırları içerisinde sokakta yapılan düğün, nişan, sünnet gibi toplu eğlence törenlerinin yasaklandığını duyurulmuştu.

Kamu düzenini sağlama ve gürültü kirliliğini önleme amacıyla alınan bu karar, vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Özellikle trafik aksaklıkları ve güvenlik endişelerinin ortadan kalkacak olmasını memnuniyetle karşılayan halk, kararın yerinde olduğunu belirtti.

AKP Akhisar İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer'in Manisa Valisi ile görüşmesi sonucu yasak kararı, sokak düğünlerinin saat 23:00’a kadar yapılmasına izin verilmesi şeklinde kaldırıldı.

İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Manisa Valiliği’nin sokak düğünleri ile ilgili almış olduğu yasaklama kararının ardından İlçe Başkanımız İsmail Ahmet Sözcüer’in Sn. Valimiz Enver Ünlü ile görüşmeleri neticesinde, sokak düğünlerinin saat 23:00’a kadar yapılmasına müsaade edilmiştir. Alınan kararın şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz."

AKP İlçe Başkanı Sözcüer de "Bu kararın şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal etkinliklerini düzenli bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyan bu esnekliğin, huzur ve düzen içerisinde uygulanacağını umuyorum" açıklamasında bulundu.

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