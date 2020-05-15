Valilik, harita ile gösterdiği yerlerde ’zorunlu maske’ denetimini başlattı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanmanın zorunluğu olduğu yerleri harita ile gösteren Kırıkkale Valiliği, denetimleri bugün itibariyle başlattı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, maske takmayan ve sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu vatandaşlara tutanak tutuldu.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluğu getirilen illerden bir tanesi de Kırıkkale oldu. Valilik, resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından maskesiz dolaşmanın yasak olduğu yerleri gösteren bir harita paylaştı. İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar çerçevesinde, bugünden itibaren kent merkezinde belirlenen bazı cadde ve meydanlarda vatandaşların maskesiz gezmesine izin verilmedi.

Uzun bir aranın ardından 15-20 yaş arası gençlerin de dışarı çıkmasıyla ve havanın da güneşli olması nedeniyle kentin en işlek yeri olan Zafer Caddesi’nde yoğunluk yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, cadde ve meydanlarda maskesiz gezen vatandaşlara ve kısıtlamanın yeniden başladığı saatten itibaren evlerine gitmeyen 15-20 yaş arasındaki gençler hakkında tutanak tuttu. Banka önünde bekleyen, caddede yan yana yürüyen ve banklarda oturan vatandaşlara da sosyal mesafe kuralı sık sık hatırlatıldı. Kalabalığın oluşmaması için çaba gösteren ekipler, araçlardan da anonslar yaparak vatandaşlara uyarılarda bulundu.