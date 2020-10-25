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Gündem Valilik duyurdu: Suriyeliler Fransa'yı protesto etti
Gündem

Valilik duyurdu: Suriyeliler Fransa'yı protesto etti

Gaziantep Valiliği, Suriyelilerin, Fransa'nın İslam karşıtı açıklamalarını protesto etmek için toplandığını duyurdu. ​Gaziantep Valisi Davut Gül, "Allah birdir ve Hz. Muhammed (sav) onun kulu ve elçisidir. Peygamberimize yapılan hakaret bütün Müslümanlara yapılmıştır. Suriyeliler de diğer Müslümanlar gibi bu olayı protesto etmiştir. Hilafet isteği gösterisi söz konusu değildir. Pandemi ihlali ayrıca tespit edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 21:09:00 -
Valilik duyurdu: Suriyeliler Fransa'yı protesto etti

Gaziantep Valiliği, Suriyelilerin, Fransa'nın İslam karşıtı açıklamalarını protesto etmek amacıyla toplandığını açıkladı.

Valilikten konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Maarif Meydanı'nda saat 12.45'te Suriyeli yaklaşık 40 kişilik bir grubun toplandığı bilgisi üzerine polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği bildirildi.

​Polisin olay yerine intikal etmesi ile protestonun sona erdiği belirtilen açıklamada, "Bahse konu grup, Fransa'da İslam karşıtı açıklamalar yapılması ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (sav) yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulması ve karikatürler yayınlanmasını protesto amaçlı toplanmıştır. Emniyet ekiplerimiz olay yerine ulaştığında şahıslar herhangi bir açıklama yapmadan dağılmışlardır. Öte yandan konuyla ilgili pandemi tedbirleri yönünden sosyal mesafeyi ihlal edenlerin tespit çalışması devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

​Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, "Allah birdir ve Hz. Muhammed (sav) onun kulu ve elçisidir. Peygamberimize yapılan hakaret bütün Müslümanlara yapılmıştır. Suriyeliler de diğer Müslümanlar gibi bu olayı protesto etmiştir. Hilafet isteği gösterisi söz konusu değildir. Pandemi ihlali ayrıca tespit edilmektedir." ifadelerine yer verdi.

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