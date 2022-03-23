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Yerel Valilik duyurdu! Muş'ta okullara 1 günlük ara
Yerel

Valilik duyurdu! Muş'ta okullara 1 günlük ara

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın 1 günlük ara verildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 21:02:00 -
Valilik duyurdu! Muş'ta okullara 1 günlük ara

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın için ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları kapsamında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 24 Mart 2022 Perşembe günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Valilikten açıklama

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 24 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.

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