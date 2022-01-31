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Yerel Valilik duyurdu! Kamuda çalışan hamile ve engelli personele idari izin
Yerel

Valilik duyurdu! Kamuda çalışan hamile ve engelli personele idari izin

Tunceli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 23:30:00 -
Valilik duyurdu! Kamuda çalışan hamile ve engelli personele idari izin

Tunceli’de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personel yarın idari izinli sayılacak.

Valilikten açıklama

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteorolojinden alınan hava tahminlerine göre olumsuz hava şartlarının yarın da devam etmesi beklenildiğinden kamu kurumlarımızda görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerimiz 1 Şubat 2022 tarihinde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır. Hizmetine acil duyulan personellerimiz, gerektiğinde kurumlarınca idari izin süresince göreve çağırabileceklerdir” denildi.

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