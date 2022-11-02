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Yerel Valilik duyurdu! Eylem ve etkinlikler 5 gün süreyle yasaklandı
Yerel

Valilik duyurdu! Eylem ve etkinlikler 5 gün süreyle yasaklandı

Şırnak'ta Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, tüm eylem ve etkinlikler 5 gün süreyle yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 18:57:00 -
Valilik duyurdu! Eylem ve etkinlikler 5 gün süreyle yasaklandı

Şırnak Valiliği, kent merkezi ve ilçelerde gösteri yürüyüşü, çadır kurma ve basın açıklaması dahil olmak üzere tüm eylem ve etkinliklerin 5 gün süreyle yasakladığını açıkladı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere; her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, dron-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere; el ilanı, sticker, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinliklerin ayrıca kanunsuz bir şekilde yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinliğe katılmak üzere toplu veya münferit bir şekilde ilimize gelecek olan araç ve şahısları ile girişlerinin, kent merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde (Coğrafi Alan-il merkezi, ilçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 2 Kasım günü saat 00.01’den 6 Kasım saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle yasaklanmıştır”

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