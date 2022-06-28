Valilik açıkladı: Ormanlara giriş 3 ay yasaklandı!
Edirne Valiliği, ormanlara girişin 3 ay yasaklandığını duyurdu.
Türkiye'de son haftalarda yaşanan orman yangınları nedeniyle Edirne Valiliği ormanlara giriş yasağı kararı aldı.
Edirne genelinde muhtarlara gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
"Edirne Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, Edirne ili Orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde; 01.07.2022 - 30.09.2022 tarihleri arasında Edirne ili sınırları içerisinde tüm ormanlık alanlara girilmesi yasaklanmıştır."