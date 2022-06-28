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Yerel Valilik açıkladı: Ormanlara giriş 3 ay yasaklandı!
Yerel

Valilik açıkladı: Ormanlara giriş 3 ay yasaklandı!

Edirne Valiliği, ormanlara girişin 3 ay yasaklandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 16:03:00 -
Valilik açıkladı: Ormanlara giriş 3 ay yasaklandı!

Türkiye'de son haftalarda yaşanan orman yangınları nedeniyle Edirne Valiliği ormanlara giriş yasağı kararı aldı.

Edirne genelinde muhtarlara gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Edirne Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, Edirne ili Orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde; 01.07.2022 - 30.09.2022 tarihleri arasında Edirne ili sınırları içerisinde tüm ormanlık alanlara girilmesi yasaklanmıştır."

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Yorumlar

Hüseyin karakahya

Valla doğru yapmışlar.
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