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Gündem Validebağ’da bir avuç statükocuya boyun eğilmesin
Gündem

Validebağ’da bir avuç statükocuya boyun eğilmesin

1980’lerden bu yana bakımsız kalarak mezbeleliğe dönen 354 bin metrekarelik koruya çöreklenen Validebağ Gönüllüleri adlı sözde oluşum, çevre düzenlemelerine, etkinliklere ve millet bahçesi projesine karşı çıktığı gibi, koruda yürüyüş yapan bölge sakinlerine de sözlü tacizde bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 09:56:00 -
Validebağ’da bir avuç statükocuya boyun eğilmesin

İstanbul’un Anadolu yakasının en büyük ikinci yeşil alanı olan Validebağ Korusu’nun bakımsız halinin devamını isteyen statükocu eylemciler bölgede adeta haramilik yapıyor.

“Validebağ Korusu” olarak bilinen İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Adile Sultan Korusu’nda “Gezi” rüyası gören statükocular yeşil alanda aylardır adeta işgal uyguluyor.

1980’lerden bu yana bakımsız kalarak mezbeleliğe dönen 354 bin metrekarelik koruya çöreklenen Validebağ Gönüllüleri isimli oluşum, burada yapılmak istenen çevre düzenlemelerine itiraz ediyor, etkinlik yaptırmamak için barikat kuruyor, millet bahçesi projesine karşı çıkıyor, koruda yürüyüş yapmak isteyen bölge sakinlerine sözlü saldırılarda bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Üsküdar Belediyesi’nin koru içerisinde etkinlik yapmasına itiraz eden eylemciler, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Vinci içeri almayacağız. Önünde barikat kurduk, geçit yok. Çok istiyorlarsa gitsinler etkinliklerini millet bahçesinde yapsınlar...” ifadelerini kullanarak, provokasyonları haklı göstermeye çalıştılar.

Ezan sesine hazımsızlar

Daha önce ağaç kesilmeksizinkoru dışındaki otopark alanında inşa edilecek camiye de karşı çıkan eylemciler, “Validebağ’da ezan sesi duymak istemiyoruz” sözleriyle ibadethaneye karşı örgütlenmiş ancak başarısız olmuştu. Cami inşaatı tamamlanarak 2015 Ramazan Bayramı’nın birinci günü ibadete açılmıştı.
Adile Sultan Korusu’nda adeta çevreci gibi kendilerini tanıtan Validebağ Gönüllüleri; Kaz Dağları’ndaki bakır madeni, Kütahya’daki altın madeni, Kadıköy’deki yol kenarındaki scooter’lar, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri, Gezi kalkışması davası gibi hususlarda paylaşım ve açıklamalar yapmasına rağmen CHP’li İBB’nin Beşiktaş’ta ve Belgrad Ormanı’nda kestiği ağaçlarla ilgili hiçbir ifadeye yer vermemeleri, siyasi tarafgirliklerini gözler önüne seriyor.

İYİ Partili üye hedef gösterdi

Ağaç kurtları, Üsküdar Belediyesi’nin korudaki tasarruflarına itiraz ederken, belediyenin İP’li Meclis Üyesi Onur Çukurlu, Validebağ Gönüllüleri’ne kaleme aldığı makale ile tepki gösteren yazarımız Ali Akben’i hedef göstererek, “Akit Gazetesi yazarı Ali Akben dünkü yazısında Validebağ Korusu’nu koruyan kadınlar için çirkin sözler sarf etmiş. Hak, hukuk ve adalet doğrultusunda mücadele eden bütün kadınlar nezdinde kendisini esefle kınıyorum” diyerek kara propaganda yaptı.

Akben: Pislik hali devam etsin istiyorlar

Gazetemize konuşan Dr. Ali Akben, “20 yıldır bölgede mukim olarak, bir bölge sakini olarak Validebağ Korusu’nun hali benim içimi sızlatıyor. Koru şu an mezbelelik halde. Yürüme yolları yok, sağlıklı altyapısı yok, eylemciler tarafından huzuru kaçırılmış bir koru var. Giydikleri yeleklerle kendilerini nöbetçi addeden bu şahıslar, belediyenin koruyu güzelleştirmesine karşı çıkıyorlar. Pislik hali aynen devam etsin istiyorlar. Bu yanlışlığa karşı Üsküdar Belediyesi harekete geçmeli ve ilçenin Osmanlı yadigarı bu güzide alanını hak ettiği kıymete kavuşturmalıdır” ifadelerini kullandı.

Şehir Araştırmacısı Fahri Sarrafoğlu ise, Adile Sultan’ın vakfiyesine vurgu yaptığı konuşmasında, “Üsküdar Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalar, merhum hayırsever Adile Sultan’ın bıraktığı yerden devamı şeklindedir. Korunun halka hizmet Hakk’a hizmet şeklinde çevreye duyarlı bir şekilde yapılmasının uygun olduğunu düşünüyorum.”

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Yorumlar

HİZİPSAVAR

iyide bu hakkı bunlara kim verdi. devlet kendi arazi hakkında tam tasaarufa haizdir. uyarın gerekirse doldurun kamyon götürün. iyice azııtı hainler. ağaçlar kesilirken hayvanlar katledilirken nerdeydiler. chpi belediyeler çatır çatır yüzlerce ağacı keserken nerdeydiler. toplu köpek imhasında nerdeydiler. 1200 at yok edilirken nerdeydiler. haliçi öldürüken nerdeydiler. asla acımayın taviz vermeyin. devlet yasal statüde ne gerekiyorsa yapsın. işi gücü olmayanlar evleri kocaları ne diyor bunlara ya . böyle boş işlerle uğraşmaktan bıkmadılar.

Ensar Yılmazdoğan

Hayır yanlış başlık. Elbette bir bahçe istiyorlar, orası zaten gayet güzel bir bahçe. İnsanlar diyor ki bu civarda bir camii var ve burada yaşayanlar namaz kılan insanlar değil diyorlar, o yüzden camiye gerek yok, bırakın yeşil alan kalsın ve nefes alalım diyorlar. Hakikaten oradaki insanlar namaza camiiye giden insanlar değil, önce camii, sonra da ranta açılmak isteniyor. Orası zaten bir bahçe, istersen amerikadan gel, yine de çoluk çocuk oturur çayını içip parkta oynayabilirsin. O yüzden ranta açmak için camiilerimizi bahane ediyorlar. Bu istanbulda betonların arasında nefes alamıyoruz, yeşil alanları yok etmeyin artık. Allah Yar ve Yardımcımız olsun.
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