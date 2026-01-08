Vali Zorluoğlu'dan DEM'li belediyelere emekçi kıyımı tepkisi!

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır'daki Dem Partili belediyelerde yaşanan emekçi kıyımları hakkında konuştu. Zorluoğlu, sözleşmeli memurlarla ilgili yetki aşımı yapıldığını ve kamunun zarara uğratılmasının söz konusu olduğunu söyledi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 2025 yılına ilişkin kapsamlı değerlendirme toplantısında kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma sürecinin yanı sıra, Diyarbakır’daki belediyelerde kadroya alınmalarına kısa süre kala sözleşmeleri feshedilen personellerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Zorluoğlu, belediyelerde sözleşmeli personelin memuriyete geçiş sürecine ilişkin yasal düzenlemeleri hatırlatarak, yapılan fesih işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

“Bu alanda uzmanlığı olan bir idareciyim” diyen Zorluoğlu, 2022 yılının sonunda çıkarılan kanunla birlikte hem bakanlıklarda hem de belediyelerde görev yapan sözleşmeli personelin memuriyete geçirildiğini anımsattı. O dönemde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu belirten Zorluoğlu, yaklaşık 600 sözleşmeli personelin bu düzenleme kapsamında memur olduğunu söyledi.

Belediyeler için getirilen üç yıllık şartın altını çizen Zorluoğlu, “Bu düzenlemeye göre personel üç yıl sözleşmeli memur olarak görev yapıyor ve üç yılın sonunda, herhangi bir suç işlemedikleri ve memuriyete engel bir durumları bulunmadığı takdirde, kadrolu memur olmaları gerekiyor” dedi.

Vali Zorluoğlu, bu personelin normal sözleşmeli personel gibi değerlendirilerek sözleşmelerinin yenilenmemesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Ben açıkçası belediyelerin böyle bir yetkisi olduğunu düşünmüyorum. Normal şartlarda belediyeler, 49’uncu maddeye göre alınan sözleşmeli personelin sözleşmesini yenileyebilir ya da yenilemeyebilir. Ancak burada kanunla özel bir statü verilmiş ve üç yılın sonunda memur olmaları hükme bağlanmış bir durum söz konusu. Bu personellerle ilgili sözleşme feshi yönünde bir tasarrufta bulunulmasını yetkisiz bir işlem olarak görüyorum.”

Bu tür işlemlerin idari yargıdan döneceğini düşündüğünü ifade eden Zorluoğlu, söz konusu uygulamanın belediyelere yalnızca zaman kaybettireceğini ve ciddi kamu zararına yol açacağını dile getirdi. “Belediyeler, bu süreçte vekâlet ücretleriyle karşı karşıya kalacak, gereksiz bir kamu zararı oluşacaktır” dedi.

Ayrıca yetkili sendikaların konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirten Vali Zorluoğlu, “Bu başvurular bize ulaştığında, belediyelerle ilgili nasıl bir tasarruf alınacağına da bakacağız” ifadelerini kullandı.

Vali Zorluoğlu’nun açıklamaları, sözleşmesi feshedilen belediye personelleri ve sendikalar tarafından yakından takip edilirken, Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir önceki gün hukukçularla birlikte Diyarbakır Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak cumhuriyet başsavcılığında suç duyurusunda bulunmuştu.