Zelenski Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’i ziyaret etti! Kritik görüşme: Dahil olacak mı?

Adada bulunduğu süre boyunca “işgal” ve “KKTC’yi dışlayan” beyanatlarda bulunması baskısı altında olan Zelenski, Ukrayna’nın da “ortak Avrupa yuvasının eşit bir parçası olmayı hak ettiğini” belirtti. Zelenski, Rusya’ya yönelik baskının artırılması halinde savaşın, Rum yönetiminin AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında sona ermesinin mümkün olabileceğini savundu. Zelenski, “Saldırgana yeterli baskı uygulanırsa bu savaş sizin başkanlığınız sırasında sona erebilir” dedi. AB üyeliği ve müzakere başlıkları vurgusu Zelenski, Rum yönetiminin dönem başkanlığında “Ukrayna’nın AB üyelik sürecinde somut ilerleme sağlanabileceği” görüşünü dile getirdi. “Ukrayna ve Moldova için AB müzakere başlıklarının açılmasının, Lefkoşa’nın öncelikleri arasında yer almasını memnuniyetle karşıladığını” kaydeden Ukrayna lideri, Rum dönem başkanlığını “Ukrayna’nın AB yolunda “anlamlı ilerleme sağlanabilecek bir fırsat penceresi olarak” niteledi.