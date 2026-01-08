Zelenski Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’i ziyaret etti! Kritik görüşme: Dahil olacak mı?

Hristodulidis, “Ukrayna konusunun Rum yönetiminin Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında merkezi önceliklerden biri olacağını, bu desteğin ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğine mutlak saygı temelinde süreceğini” söyledi. Zelenski ise toplantı sonrası iki liderin katıldığı forumda konuştu. Zelenski, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) varlığını ve egemenliğini yok sayan bir dil kullandı. Kıbrıs’ı “maalesef hâlâ bölünmüş durumda olan, ancak kalıcı barışa bağlı ve Avrupa’da tam eşitliğe sahip bir üye devlet” olarak nitelendiren Zelenski, “daha küçük ülkelerin bile Avrupa kurumlarında eşit söz hakkına sahip olduğunu” vurguladı.