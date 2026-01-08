Alaska Airlines anlaştı! Dev şirket 110 uçak için Boeing ile anlaşma imzaladı!

Uzun Menzilde Büyük Adım: 787-10 Dreamliner Alaska Airlines ayrıca beş adet Boeing 787-10 Dreamliner siparişini de kesinleştirdi. Havayolu, Dreamliner ailesinin en büyük üyesi olan 787-10’u tercih ederek uzun menzilli kapasitesini ve küresel erişimini artırmayı hedefliyor. Bu adım, Alaska’nın transpasifik ve kıtalararası pazarlarda rekabet gücünü yükseltmesine katkı sağlayacak. Milyarlarca Dolarlık Yatırım, Sürdürülebilir Büyüme 110 uçaklık paket, çok milyar dolarlık bir yatırım anlamına geliyor. Alaska Air Group, bu siparişin istikrarlı, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyeceğini; filo gençleştirme, yakıt verimliliği ve operasyonel esneklik açısından önemli kazanımlar sağlayacağını belirtiyor.