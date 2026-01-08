  • İSTANBUL
Alaska Airlines anlaştı! Dev şirket 110 uçak için Boeing ile anlaşma imzaladı!
Giriş Tarihi:

Alaska Airlines anlaştı! Dev şirket 110 uçak için Boeing ile anlaşma imzaladı!

Alaska Airlines, Boeing'den 105 adet 737 MAX ve 5 adet 787 Dreamliner siparişi verdi. Şirket, yeni uçaklarla Avrupa ve Asya seferlerine hazırlanıyor.

Alaska Airlines, küresel büyüme hedefleri doğrultusunda Boeing ile 2035’e kadar teslim edilmek üzere 110 yeni uçak alımını kapsayan tarihi bir anlaşmaya imza attı. Bu sipariş, Seattle merkezli havayolunun bugüne kadarki en büyük uçak yatırımı olarak kayıtlara geçti ve şirketin uzun vadeli filo stratejisinde ABD’li üreticiye olan bağlılığını pekiştirdi.

Küresel Taşıyıcı Vizyonu Güçleniyor 2024’te Hawaiian Airlines’ın satın alınmasıyla birlikte ABD’nin beşinci büyük havayolu konumunu güçlendirmeyi ve küresel bir taşıyıcı olmayı hedefleyen Alaska Airlines, yeni siparişle bu vizyonunu somut adımlarla ileri taşıyor. 2026’nın ilk günlerinde açıklanan anlaşma, şirketin büyümeyi önceliklendiren stratejisinin kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor. Siparişin Omurgası: 737 MAX 10 Anlaşmanın merkezinde, 105 adet Boeing 737 MAX 10 yer alıyor. 737 MAX ailesinin en büyük varyantı olan MAX 10, yüksek koltuk kapasitesi ve verimlilik avantajlarıyla Alaska Airlines’ın kısa ve orta menzilli ağında ölçeklenebilir büyümeyi destekleyecek. Uçağın sertifikasyon süreci devam ederken, teslimatların önümüzdeki yıllarda kademeli olarak yapılması planlanıyor.

Uzun Menzilde Büyük Adım: 787-10 Dreamliner Alaska Airlines ayrıca beş adet Boeing 787-10 Dreamliner siparişini de kesinleştirdi. Havayolu, Dreamliner ailesinin en büyük üyesi olan 787-10’u tercih ederek uzun menzilli kapasitesini ve küresel erişimini artırmayı hedefliyor. Bu adım, Alaska’nın transpasifik ve kıtalararası pazarlarda rekabet gücünü yükseltmesine katkı sağlayacak. Milyarlarca Dolarlık Yatırım, Sürdürülebilir Büyüme 110 uçaklık paket, çok milyar dolarlık bir yatırım anlamına geliyor. Alaska Air Group, bu siparişin istikrarlı, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyeceğini; filo gençleştirme, yakıt verimliliği ve operasyonel esneklik açısından önemli kazanımlar sağlayacağını belirtiyor.

Yeni uçaklarla birlikte Alaska Airlines’ın, hem iç hatlarda kapasite artışı hem de uzun menzilli uluslararası ağda kalıcı bir genişleme sağlaması bekleniyor. Anlaşma aynı zamanda, Pasifik Kuzeybatısı merkezli iki şirket arasındaki stratejik iş birliğini uzun yıllar boyunca güçlendirecek bir adım olarak öne çıkıyor. airnewstimes.

