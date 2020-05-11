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Aktüel

Vali Yıldırım, polis ve jandarmaya başarı belgesi takdim etti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, trafik güvenliğinin sağlanmasında kamu hizmetlerinin etkin olarak yerine getirilmesinde ve kalitesinin yükseltilmesinde göstermiş oldukları gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı trafikte görevli polis memurlarına ve Jandarma personeline başarı belgesi takdim etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:51:13 -
Vali Yıldırım, polis ve jandarmaya başarı belgesi takdim etti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, trafik güvenliğinin sağlanmasında kamu hizmetlerinin etkin olarak yerine getirilmesinde ve kalitesinin yükseltilmesinde göstermiş oldukları gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı trafikte görevli polis memurlarına ve Jandarma personeline başarı belgesi takdim etti.


Başarı belgesi takdiminde bir konuşma yapan Vali Yıldırım, “Göstermiş olduğunuz gayretli ve özverili çalışmadan dolayı sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi. Vali Yıldırım’a, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve İl Jandarma Komutanı J.Alb Osman Kılıç eşlik etti.

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