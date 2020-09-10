Vali Yerlikaya'dan muhtarlara Kovid-19 denetimlerine destek için çağrı:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yapılan Kovid-19 tedbirleri denetiminde, muhtarların desteğinin çok önemli olduğunu belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Yerlikaya, 962 mahalle muhtarının cep telefonuna SMS gönderdi.

Vali Yerlikaya'nın mesajında, "Kıymetli muhtarım, milletçe Kovid-19 salgınıyla mücadele ediyor ve hayatı daha kontrollü yaşıyoruz. Mücadelemizin başarısı için hepimiz tam bir iş birliği ve dayanışma ruhuyla hareket etmek zorundayız. İstanbul'da yapacağımız 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' denetimlerinde sizin katkı ve desteğiniz çok önemli. Göstereceğiniz gayret için şimdiden teşekkür ediyorum." ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da bugün yapılan denetimler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu toplu ulaşım araçları ile yeme ­içme ve eğlence yerleri, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, kahvehane, çay bahçesi, düğün, nikah salonları, berber, kuaför, internet kafeler, otogar, taksi ve duraklar, park, piknik ve lunapark gibi yaşam alanlarını kapsıyor.

Denetimler, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, sağlık, güvenlik, zabıta, meslek odaları, mahalle muhtarları ve ilgili kurumların personeliyle oluşturulan ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.