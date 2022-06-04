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Eğitim Vali Yerlikaya'dan LGS açıklaması
Eğitim

Vali Yerlikaya'dan LGS açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya LGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, okulların çevresinde gürültü yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 23:36:00 -
Vali Yerlikaya'dan LGS açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Pazar günü yapılacak LGS sınavı ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, "Pazar günü İstanbul'umuzda LGS'ye girecek 211.495 öğrencimize başarılar diliyorum. Sınavın yapılacağı 1.656 okulun etrafında gürültü yapılmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Hemşehrilerimden aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum" dedi.

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