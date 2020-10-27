Vali Yerlikaya koronavirüse karşı birinci hedefi açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayılarının hızla arttığını belirttikten sonra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, birinci hedeflerinin kalabalık kaynaklı yayılmanın önüne geçmek olduğunu açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanımız Sayın Fahrettin Koca başkanlığında, İBB Genel Sekreterimiz ve 39 belediye başkanımızla, salgının İstanbul'daki seyrini olumlu yönde değiştirmek için bir araya geldik. Virüsün kalabalık kaynaklı yayılımını önlemek birinci hedefimiz." dedi.
Bakan Koca uyarmıştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da koronavirüs vaka sayılarının hızla arttığını belirterek uyarılarda bulunmuştu.