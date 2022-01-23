Vali Yerlikaya duyurdu! İşte İstanbul'da 2 gün izinli sayılacaklar...
Son dakika edinilen bilgiye göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli ve hamileler için 2 gün idari izin verildiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamilelerin 2 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.
İstanbul'da izinli sayılacaklar
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde (Pazartesi-Salı) idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı