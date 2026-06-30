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Ekonomi Tek hanelere düşürdük ama yetmez! Hedef işsizliği kalıcı şekilde azaltmak
Ekonomi

Tek hanelere düşürdük ama yetmez! Hedef işsizliği kalıcı şekilde azaltmak

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Tek hanelere düşürdük ama yetmez! Hedef işsizliği kalıcı şekilde azaltmak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde yürüttüğümüz politikalarla dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi, işsizliği kalıcı biçimde azaltmayı ve vatandaşlarımızın refahını artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işsizlik verilerini değerlendirdi.

Yılmaz, uygulanan ekonomi programı ve istihdam odaklı politikalar sayesinde işsizlik oranının tek haneli seviyesini sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi:

2026 yılı mayıs ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak gerçekleşmiş; böylece işsizlik oranındaki tek haneli seyir 37’nci aya taşınmıştır.

Gençlerde işsizlik oranı geçen senenin aynı ayına göre 0,7 puan; kadınlarda ise 1,5 puan azalarak sırasıyla yüzde 14,8 ve yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Küresel ekonomide zayıf talep koşulları, jeopolitik gerilimler ve ticaret politikalarındaki belirsizlikler üretim, yatırım ve istihdam görünümü açısından risk oluşturmaya devam etmektedir.

Bu zorlu konjonktürde, makroekonomik dengeleri güçlendiren politikalarımız, reel sektörün üretim kapasitesini koruyan desteklerimiz ve ihracat odaklı büyüme yaklaşımımız ile işgücü piyasasının dayanıklılığını artırıcı aksiyonlar almaya devam ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde gençler, kadınlar ve işgücüne katılımda güçlük yaşayan kesimler başta olmak üzere potansiyel işgücünü istihdama kazandıracak ve istihdamın genel seviyesini artıracak politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde yürüttüğümüz politikalarla dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi, işsizliği kalıcı biçimde azaltmayı ve vatandaşlarımızın refahını artırmayı hedefliyoruz.

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Yorumlar

Bi Malin curuk oldugunu bile bile haala alicisi varsa starsin

Bu vatandas inancli bi insan gorunumu vermeye calisiyor,,,,, colugunun cicugunun ustune yemin edermisin issizligin dustugune,,,utanmiyormusun millyonlarca Anne babasinin emekli maasindan harclik Almaktan utanan universite mezunu issiz gencten?
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