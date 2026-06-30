  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kabine bugün toplanıyor Avrupa ülkesinden korkutan istihbarat! 'Bizden daha cesurlar' Marmaray'da LGBT propagandası yapan kadına çevreden tek kelime edilmedi Toplumsal Yapıyı Çürütmekle görevli ‘Sapkın Dernekler’ Kapatılsın! 30 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi 30 30 Haziran 1823: Mehmed Münîb Ayıntâbî'nin vefatı (Osmanlı Âlimi, Kadı, Edip ve Şair) Siyonistler işgali genişletiyor! Planlar ortaya çıktı Pezeşkiyan'dan tansiyon düşüren açıklama Umman'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! Destek vermeyecekler Trump'tan Doha açıklaması! Kafaları karıştıran yorum
Gündem GBT iddiasına DMM’den yalanlama! Manipülatif paylaşımlara itibar etmeyin
Gündem

GBT iddiasına DMM’den yalanlama! Manipülatif paylaşımlara itibar etmeyin

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
GBT iddiasına DMM’den yalanlama! Manipülatif paylaşımlara itibar etmeyin

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm yolculara GBT yapıldığı iddiasını yalanladı. Açıklamada, vatandaşlara yönelik sistematik bir GBT uygulamasının bulunmadığı belirtildi. Manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “NATO Zirvesi nedeniyle Ankara’ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor” iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

NATO Zirvesi kapsamında başkent genelinde gerekli ek güvenlik tedbirleri alınmakla birlikte, iddia edildiği gibi şehre seyahat eden vatandaşlara yönelik sistematik, bir GBT (Genel Bilgi Toplama) uygulaması bulunmadığı vurgulandı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uçak, tren veya otobüs terminallerinin içinde, somut bir güvenlik gerekçesi ya da şüphe olmadıkça yolcuların durdurularak GBT sorgusuna tabi tutulması gibi bir uygulama söz konusu değildir.

Güvenlik tedbirlerini çarpıtarak kamuoyunda panik, korku ve seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı algısını oluşturmaya çalışan manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Nissan Türkiye, Kurumsal İletişim Direktörlüğüne Osman Kurt’u atadı!
Nissan Türkiye, Kurumsal İletişim Direktörlüğüne Osman Kurt’u atadı!

Otomotiv

Nissan Türkiye, Kurumsal İletişim Direktörlüğüne Osman Kurt’u atadı!

İletişim Başkanı Duran: Biz büyük bir hikayenin neferleriyiz
İletişim Başkanı Duran: Biz büyük bir hikayenin neferleriyiz

Gündem

İletişim Başkanı Duran: Biz büyük bir hikayenin neferleriyiz

İletişim Başkanı Duran dönüşümü anlattı! Türkiye artık NATO'nun merkezinde
İletişim Başkanı Duran dönüşümü anlattı! Türkiye artık NATO'nun merkezinde

Siyaset

İletişim Başkanı Duran dönüşümü anlattı! Türkiye artık NATO'nun merkezinde

Yeni Medya Akademi’den 169 Mezun: Geleceğin İletişimcileri Arnavutköy’den Çıkıyor
Yeni Medya Akademi’den 169 Mezun: Geleceğin İletişimcileri Arnavutköy’den Çıkıyor

Aktüel

Yeni Medya Akademi’den 169 Mezun: Geleceğin İletişimcileri Arnavutköy’den Çıkıyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan ‘Aşure Günü’ mesajı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan ‘Aşure Günü’ mesajı

Gündem

İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan ‘Aşure Günü’ mesajı

İletişim Başkanlığı hazırlamıştı! NATO Zirvesi trafik haritasına yoğun ilgi
İletişim Başkanlığı hazırlamıştı! NATO Zirvesi trafik haritasına yoğun ilgi

Gündem

İletişim Başkanlığı hazırlamıştı! NATO Zirvesi trafik haritasına yoğun ilgi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yaptığı açıklama, son derece önemlidir. NATO Zirvesi öncesi Ankara'da yapılan güvenlik tedbirlerini manipüle ederek panik yaratmaya çalışanlar hain amaçlara hizmet ediyorlar. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızın, Devletin ve Türk milletimizin bu iftira ve provokasyonlara karşı duyarlılığına. Sağlam bir devletin bekası için bu tür çürük paylaşımlara karşı hepimiz hassas olmalıyız.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23